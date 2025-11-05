R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n f c o m m e r c i o – I m p r e s e p e r l ’ I t a l i a e M a n a g e r i t a l i a h a n n o s o t t o s c r i t t o i l r i n n o v o d e l “ C c n l p e r i d i r i g e n t i d i a z i e n d e d e l t e r z i a r i o , d i s t r i b u z i o n e e s e r v i z i ” , c o n d e c o r r e n z a d a l 1 g e n n a i o 2 0 2 6 e v a l i d i t à f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 . I l c o n t r a t t o r i g u a r d a o l t r e 1 0 m i l a i m p r e s e e 3 2 m i l a d i r i g e n t i e p r e v e d e u n a u m e n t o l o r d o m e n s i l e a r e g i m e d i 8 0 0 e u r o , s u d d i v i s o i n t r e t r a n c h e c h e s c a t t e r a n n o i l 1 g e n n a i o d i o g n i a n n o ( 3 2 0 e u r o d a l 2 0 2 6 , 2 6 0 e u r o d a l 2 0 2 7 , 2 2 0 e u r o d a l 2 0 2 8 ) , u n w e l f a r e p o t e n z i a t o , n u o v e t u t e l e s o c i a l i e d e m o g r a f i c h e e m i s u r e p e r l a p a r i t à d i g e n e r e . L a f i r m a , a n t i c i p a t a r i s p e t t o a l l a s c a d e n z a n a t u r a l e d e l c o n t r a t t o ( 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 ) , “ r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e d i v i s i o n e s t r a t e g i c a , v o l t a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à e q u a l i t à n e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i . U n s e g n a l e f o r t e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o a n c o r a i n c e r t o , c h e t u t e l a i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i m a n a g e r e c o n s e n t e a l l e i m p r e s e u n a p i a n i f i c a z i o n e e f f i c a c e d e i c o s t i d e l l a v o r o . M a l e v e r e n o v i t à s o n o l ’ u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o i n w e l f a r e e l ’ i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o a l l a v o r o e m i s u r e p e r g e n i t o r i a l i t à e p a r i t à d i g e n e r e ” , s c r i v e C o n f c o m m e r c i o i n u n a n o t a . M a u r o L u s e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f c o m m e r c i o – I m p r e s e p e r l ’ I t a l i a , d i c h i a r a : “ S i a m o m o l t o f e l i c i p e r a v e r s o t t o s c r i t t o q u e s t o r i n n o v o i n a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a s c a d e n z a p r e v i s t a p e r i l p r o s s i m o 3 1 d i c e m b r e . U n c o n t r a t t o c h e c o n f e r m a l ’ a t t i t u d i n e d i C o n f c o m m e r c i o a m a n t e n e r e f e d e a i p r o p r i i m p e g n i n e g o z i a l i c o l l o c a n d o s i s u l l a s c i a d i t u t t i q u e l l i r i n n o v a t i n e g l i u l t i m i m e s i . C o n f e r m a , a l t r e s ì , i l b u o n r a p p o r t o d a s e m p r e i n t e r c o r s o c o n l ’ o r g a n i z z a z i o n e s i n d a c a l e r a p p r e s e n t a t i v a d e i m a n a g e r d e l l e n o s t r e i m p r e s e . U n r a p p o r t o s t o r i c a m e n t e i n c e n t r a t o s u l l a r i c e r c a d i s o l u z i o n i t r a l e p i ù m o d e r n e e a l c o n t e m p o s o s t e n i b i l i p e r i l w e l f a r e , p e r i l b e n e s s e r e d e l l e a z i e n d e e p e r i l b e n e s s e r e d i c h i n e s t a a l l a g u i d a ” . “ Q u e s t o c o n t r a t t o a r r i v a p r i m a d e l t e m p o e s o p r a t t u t t o n e l t e m p o g i u s t o . È u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e : s e r v e a g a r a n t i r e s t a b i l i t à e p r o s p e t t i v a s i a p e r i d i r i g e n t i c h e p e r l e i m p r e s e . È u n g e s t o c o n c r e t o c h e r a f f o r z a i l r u o l o d e l l a c o n t r a t t a z i o n e e m e t t e a l c e n t r o l a q u a l i t à d e l l a v o r o e d e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i m o d e r n e ” , d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a M a r c o B a l l a r è .