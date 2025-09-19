R o m a , 1 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C o n t i n u e r ò a d e n u n c i a r e c o n f o r z a i l g e n o c i d i o a G a z a . N o n p o s s i a m o r i v e n d i c a r e l a n o s t r a a z i o n e e u n p r i m a t o n e i v a l o r i s e i m p o n i a m o s a n z i o n i e c o n o m i c h e a P u t i n e n o n a N e t a n y a h u e a i s u o i m i n i s t r i ” . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e , p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , i n t e r v e n e n d o a l l a f e s t a d e l l a L i n k U n i v e r s i t y , d a v a n t i a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , c h e p r i m a l o a v e v a s a l u t a t o d a l p a l c o . M i n i s t r o , c o m e ” F o r z a I t a l i a “ a v e t e l a n c i a t o l a p r o p o s t a d e l l o i u s s c h o l a e , è u n a n o s t r a v e c c h i a p r o p o s t a , c h e c i s t a a c u o r e , c e r c h i a m o d i p o r t a r l a a v a n t i i n m a n i e r a c o s t r u t t i v a e s e r i a . S e r i t e n i a m o c h e s i a n o c i t t a d i n i i t a l i a n i , r i c o n o s c i a m o g l i e l o ” .