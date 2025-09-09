M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r a p p o r t o d i s e g n a u n a p r e o c c u p a z i o n e d i f f u s a e i n e v i t a b i l e a c a u s a d e l l e n o t i z i e c h e a s c o l t i a m o a l t e l e g i o r n a l e . I l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e è e r o s o e c ’ è l a d i f f i c o l t à n e l t e n e r e i n e q u i l i b r i o c o s t i e r e d d i t i . B i s o g n a p r e s e r v a r e i l p r a g m a t i s m o d e g l i i t a l i a n i , c o n s a p e v o l i d e l l e d i f f i c o l t à , m a a n c h e v o l e n t e r o s i d i m a n t e n e r e l e c o s e p o s i t i v e d e l n o s t r o P a e s e , c o m e i l v a l o r e d e l c i b o . U n b e n e c h e v e d o n o a n c h e c o m e m e z z o p e r m i g l i o r a r e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a e l a s a l u t e . S u q u e s t o p u n t o n o i d i C o o p c i s i a m o , q u e s t o a s p e t t o è i n s i n t o n i a c o n l a n o s t r a r a g i o n d ’ e s s e r e ” . C o s ì M a u r a L a t i n i , p r e s i d e n t e C o o p I t a l i a , c o m m e n t a n d o l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l R a p p o r t o C o o p ‘ C o n s u m i e s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i d i o g g i e d i d o m a n i ’ , p r e s e n t a t o o g g i , i n a n t e p r i m a , a M i l a n o . U n r a p p o r t o c h e e v i d e n z i a o t t i m i s m o p e r i l s e t t o r e v e n d i t e n e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 . “ F i n a l m e n t e i v o l u m i h a n n o c o m i n c i a t o a c r e s c e r e - s o t t o l i n e a L a t i n i - + 1 % t r a g e n n a i o e g i u g n o . C e r t o , b i s o g n a r i c o r d a r e c h e c ' è s t a t o a n c h e u n a b b a s s a m e n t o d e l c o n s u m o f u o r i c a s a . I l t r a t t o n e g a t i v o è c h e l u g l i o e a g o s t o h a n n o v i s t o u n a d i m i n u z i o n e d e l l ' i n c r e m e n t o - a g g i u n g e - i v o l u m i s o n o i n t o r n o a l + 0 , 5 % n e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e , i n g e n e r a l e . M a q u e s t o , l o a b b i a m o l e t t o d a i g i o r n a l i , è d i p e s o d a l l a c r i s i d e l t u r i s m o ” . P e r g l i i t a l i a n i “ i l p r i m o d r i v e r d i s c e l t a è l a c o n v e n i e n z a - f a s a p e r e L a t i n i - L a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e è m u l t i f o r m e e q u e s t a è u n a p o s s i b i l i t à d i s c e l t a i m p o r t a n t e p e r i c l i e n t i . N e l p r i m o s e m e s t r e ( 2 0 2 5 n d r ) i s u p e r m e r c a t i h a n n o a v u t o u n i n c r e m e n t o d i r i s u l t a t i s u p e r i o r e a q u e l l o d e i d i s c o u n t . Q u e s t a è u n a d i s c o n t i n u i t à p o s i t i v a p e r c h é d i m o s t r a c h e n o n c ' è s o l o l a s t r a d a d e l p r e z z o b a s s o e d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e e s t r e m a , m a c ' è l a s t r a d a d e l l a r i c c h e z z a e d e l l a p o s s i b i l i t à d i s c e l t a c h e , s e t r o v a u n a c o m b i n a z i o n e g i u s t a c o n l ' o f f e r t a e c o n i l p r e z z o , p u ò d i v e n t a r e l a l e v a v i n c e n t e p e r i l f u t u r o . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r r e c u p e r a r e i l m a s s i m o d e l l ’ e f f i c i e n z a - c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d i C o o p I t a l i a - m a p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o s e r v e u n m o d e l l o e c o n o m i c o d e l P a e s e c h e d e v e r e c u p e r a r e p r o d u t t i v i t à ” .