R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o m e e p e r c h é o r d i n i a m o a c a s a n o n è p i ù s o l o u n a q u e s t i o n e d i p r a t i c i t à : è u n o s p e c c h i o d e l l e n o s t r e e m o z i o n i , d e i n o s t r i r i t u a l i e d e l m o d o i n c u i c o s t r u i a m o r e l a z i o n i e i d e n t i t à . I n u o v i i t a l i a n i d e l d e l i v e r y , i n f a t t i , u s a n o i l c i b o p e r d i r e c h i s o n o , c o s a p r o v a n o e i n c h e ' m o o d ' s i t r o v a n o . C ’ è c h i o r d i n a s u s h i p e r s e n t i r s i c o s m o p o l i t a , c h i f i n g e c h e l a l a s a g n a a r r i v i d a l p r o p r i o f o r n o , c h i s e m p l i c e m e n t e n o n h a v o g l i a d i c u c i n a r e , e n o n s e n e v e r g o g n a a f f a t t o . C o n i l n u o v o O s s e r v a t o r i o J u s t E a t , r e a l i z z a t o c o n T o l u n a , s i f o r n i s c e u n a f o t o g r a f i a s u l l e a b i t u d i n i , l e e m o z i o n i e i p i c c o l i r i t u a l i c h e t r a s f o r m a n o o g n i o r d i n e i n u n g e s t o c u l t u r a l e . C i t t à d i v e r s e , t r e g e n e r a z i o n i e u n u n i c o f i l o c o n d u t t o r e : i l c i b o c o n s e g n a t o a d o m i c i l i o c o m e s p e c c h i o f e d e l e d e l n o s t r o m o d o d i v i v e r e , t r a p r a t i c i t à , p i a c e r e e u n p i z z i c o d i s t r a t e g i a s o c i a l e . C o n u n a m e d i a d i 1 , 5 o r d i n i a s e t t i m a n a , o r d i n a r e a c a s a è o r m a i u n ’ a b i t u d i n e c o n s o l i d a t a , p i ù s i m i l e a u n r i t u a l e c h e a u n ’ e m e r g e n z a d a f r i g o v u o t o . C h i o r d i n a l o f a p r i n c i p a l m e n t e i n c o m p a g n i a ( 9 2 % ) , s p e s s o i n c o p p i a ( 5 5 % ) o i n f a m i g l i a ( 4 9 % ) , e n o n è r a r o d o v e r s c e n d e r e a c o m p r o m e s s i s u i g u s t i . L a G e n Z l o u s a c o m e e s t e n s i o n e d e l l a p r o p r i a s o c i a l i t à - s p e s s o s i o r d i n a i n g r u p p o , s i l i t i g a s u i g u s t i e s i r i s o l v e c o n ' o r d i n i p a r a l l e l i ' d a r i s t o r a n t i d i v e r s i ( s u c c e d e a p i ù d i m e t à d e i g i o v a n i ) , c o n f e r m a n d o s i l a g e n e r a z i o n e p i ù i n c l u s i v a e d e m o c r a t i c a . I M i l l e n n i a l s a l t e r n a n o m o m e n t i d i c o n v i v i a l i t à a s e r a t e d i c o m f o r t e b i n g e w a t c h i n g , m e n t r e l a G e n X r e s t a f e d e l e a i p r o p r i l o c a l i d i f i d u c i a , q u e l l i ' d i s e m p r e ' , s p e s s o s o t t o c a s a . Q u i n d i i l d e l i v e r y è i l n u o v o t e m p o p e r s é : c o n d i v i s o o s o l i t a r i o , m a s e m p r e m e r i t a t o . U n a c u r i o s i t à q u a n d o s i p a r l a d i c o n v i v i a l i t à ? N a p o l i è l a c i t t à p i ù ' d e l i v e r y s o c i a l ' : i l 7 0 % o r d i n a i n c o m p a g n i a , c o n t r o i l 5 9 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e . I l d e l i v e r y p e r m e t t e a n c h e d i f a r e c o s e c h e a l t r i m e n t i s a r e b b e r o c o m p l i c a t e : o r d i n a r e q u a n d o n o n s i p u ò u s c i r e ( 4 5 % ) , p r o v a r e p i a t t i n u o v i o c u c i n e i n s o l i t e ( 3 3 % ) e m a n g i a r e a o r a r i n o n c o n v e n z i o n a l i ( 2 4 % ) . L ’ u m o r e e i l c o n t e s t o i n f l u e n z a n o f o r t e m e n t e l a s c e l t a : i l g u s t o , c o n l e p a p i l l e g u s t a t i v e , g u i d a i l 4 7 % d e l l e d e c i s i o n i , i l 3 0 % c o n l a p a n c i a o r d i n a n d o q u a l c o s a c h e s i a i n g r a d o d i s a z i a r e , i l c e r v e l l o p e r i l 1 3 % c o n a l i m e n t i s a n i e n u t r i e n t i e l ’ e s t e t i c a , c o n g l i o c c h i , l ’ 1 1 % . C o m e d i m o s t r a l a n u o v a c a m p a g n a d i J u s t E a t , c h e m e t t e i n s c e n a c o n i r o n i a l a v e r a b a t t a g l i a c h e s u c c e d e “ d a l c e r v e l l o a l l e p a p i l l e g u s t a t i v e , è p r o p r i o q u e l m o m e n t o i n c u i t u t t i n o i s i a m o d i v i s i . . . f i n o a p r e m e r e ' O r d i n a ' ” . P e r i p i ù a t t e n t i a l l e t e x t u r e e a i s u o n i d e l c i b o , i l t r e n d A s m r ( A u t o n o m o u s S e n s o r y M e r i d i a n R e s p o n s e ) s i f a s e n t i r e : i l 1 9 % c e r c a p i a t t i c o n c o n s i s t e n z e p a r t i c o l a r i e i l 2 2 % s i l a s c i a a t t r a r r e d a l l ’ e s t e t i c a d e l p i a t t o . C h i s c e g l i e c o s a o r d i n a r e , p o i , l o f a g u i d a t o d a p r a t i c i t à e g u s t o : v e l o c i t à ( 5 0 % ) , c o s t i d i c o n s e g n a ( 4 7 % ) e p r e z z o d e i p i a t t i ( 4 5 % ) s o n o i p r i n c i p a l i d r i v e r . C h i a m a r e p e r o r d i n a r e d i v i d e n e t t a m e n t e l e g e n e r a z i o n i : l a G e n X n o n l o v i v e c o m e u n p r o b l e m a , m e n t r e G e n Z e M i l l e n n i a l s p r e f e r i s c o n o l e a p p d i g i t a l - f i r s t , p i ù r a p i d e e c o m o d e . N o n t u t t i p e r ò g i o c a n o a c a r t e s c o p e r t e : q u a s i 4 i t a l i a n i s u 1 0 a m m e t t o n o d i a v e r s p a c c i a t o , a l m e n o u n a v o l t a , u n p i a t t o d a a s p o r t o p e r u n a p r o p r i a c r e a z i o n e . È i l f e n o m e n o d e l d e l i v e r y c a m o u f l a g e , e r i g u a r d a s o p r a t t u t t o c o n t e s t i i n f o r m a l i , c o m e c e n e c o n a m i c i , a p e r i t i v i c a s a l i n g h i , p r a n z i i n f a m i g l i a . L e ' c o p e r t u r e ' p i ù f r e q u e n t i ? L a s a g n e , p a s t a a l f o r n o e d o l c i , p i a t t i a b b a s t a n z a c r e d i b i l i d a s e m b r a r e h o m e m a d e m a t r o p p o i m p e g n a t i v i d a v o l e r d a v v e r o c u c i n a r e . E m e n t r e l a G e n Z l o v i v e c o n l e g g e r e z z a e i r o n i a , t r a i M i l l e n n i a l s p r e v a l e a n c o r a i l s e n s o d i ' f u r b i z i a ' : i l 6 0 % n o n l o a m m e t t e m a i a p e r t a m e n t e . I n s o m m a , c ’ è c h i c u c i n a e c h i s a s o l o o r d i n a r e b e n e . E s e q u a l c u n o c h i e d e l a r i c e t t a ? S o r r i s o , p a u s a t a t t i c a e c a m b i o a r g o m e n t o : l a c o n s e g n a è g i à a r r i v a t a . S e u n t e m p o o r d i n a r e c i b o a c a s a e r a s i n o n i m o d i p i g r i z i a , o g g i è d i v e n t a t o u n p i c c o l o g e s t o d i c u r a p e r s o n a l e . P e r i l 5 7 % d e g l i i t a l i a n i r i e n t r a n e l l e p r o p r i e r o u t i n e d i s e l f - c a r e : u n a s e r a t a f i l m , i l p l a i d , l a p e l l e c h e r e s p i r a g r a z i e a l l a s k i n c a r e e i l c i b o c h e a r r i v a d a s o l o . È u n a c o c c o l a l o w e f f o r t m a a d a l t o r e n d i m e n t o e m o t i v o , c h e u n i s c e c o m f o r t e b e n e s s e r e . L a c u c i n a o r d i n a t a n o n è p i ù s o l o n u t r i m e n t o , m a p a r t e d i u n r i t u a l e c h e m e t t e i n s i e m e t e m p o p e r s é , r e l a x e g r a t i f i c a z i o n e s e n s o r i a l e . L a G e n Z è l a p i ù ' w e l l n e s s - o r i e n t e d ' : p e r m o l t i d i l o r o , o r d i n a r e d i v e n t a q u a s i u n m o o d s t a b i l i z e r , i l m o d o p i ù s e m p l i c e p e r s e n t i r s i b e n e . C o n t a n o l a f o r m a e i l c o l o r e , m a n o n p e r f a r e c o l p o s u I n s t a g r a m . I l 6 7 % d e g l i i t a l i a n i d i c h i a r a d i c u r a r e l ’ e s t e t i c a d e l c i b o c h e s e r v e a t a v o l a , m a s o l o i l 4 2 % a m m e t t e d i s c e g l i e r e i n b a s e a l p o t e n z i a l e ' i n s t a g r a m m a b i l e ' . P i ù c h e e s i b i z i o n e , è q u e s t i o n e d i c u r a e a t m o s f e r a : v o g l i a d i r e n d e r e s p e c i a l e a n c h e u n a c e n a a c a s a , d i a p p a r e c c h i a r e b e n e , d i d a r e v a l o r e a l m o m e n t o . I n f o n d o , i l p i a c e r e n o n è s o l o n e l g u s t o , m a a n c h e n e l l a s c e n a c h e s i c o s t r u i s c e i n t o r n o , q u e l l a c h e u n i s c e l a c o m o d i t à d i n o n c u c i n a r e a l l a s o d d i s f a z i o n e d i ' f a r e b e l l a f i g u r a ' c o n z e r o s t r e s s . N e l 2 0 2 5 , a n c h e i l c i b o d i v e n t a g e n d e r l e s s : i l 6 1 % d e g l i i t a l i a n i è d ’ a c c o r d o n e l d i r e c h e n o n e s i s t o n o p i ù p i a t t i ' d a u o m i n i ' o ' d a d o n n e ' . I l s u s h i n o n è p i ù f e m m i n i l e , l a b i s t e c c a n o n è p i ù m a s c h i l e : è s o l o u n a q u e s t i o n e d i g u s t o , u m o r e e v o g l i a d e l m o m e n t o . A g u i d a r e m o l t e s c e l t e , p o i , c ’ è l ’ u n i v e r s o d i g i t a l e . I l 4 6 % s i l a s c i a i s p i r a r e d a s e r i e T v o f i l m ( e c h i n o n h a o r d i n a t o r a m e n d o p o a v e r v i s t o u n a n i m e g i a p p o n e s e o m a n g i a t o u n c r o i s s a n t d o p o u n f o r m a t t u t t o p a r i g i n o ? ) e i l 5 7 % a m m e t t e d i a v e r c o p i a t o u n a r i c e t t a o u n t r e n d d a i s o c i a l . S o c i a l n e t w o r k , p i a t t a f o r m e d i s t r e a m i n g e J u s t E a t : l a n u o v a t r i a d e d e l f o o d p o p c o n t e m p o r a n e o . L e n u o v e a b i t u d i n i d e l d e l i v e r y i t a l i a n o s i i n s e r i s c o n o i n u n c o n t e s t o g l o b a l e i n c u i i l c i b o è s e m p r e p i ù l i n g u a g g i o c u l t u r a l e , b e n e s s e r e e i d e n t i t à . N e l 2 0 2 5 c r e s c e l a r i c e r c a d i e q u i l i b r i o t r a c o r p o e m e n t e : i l t r e n d d e l ' m i n d f u l e a t i n g ' g u i d a l a r i s c o p e r t a d i a l i m e n t i c o m e m a t c h a , k e f i r e c i b i f e r m e n t a t i , p r o t a g o n i s t i d i u n a u m e n t o d e l l e r i c e r c h e o n l i n e s u p e r i o r e a l + 5 0 % n e g l i u l t i m i d u e a n n i . P a r a l l e l a m e n t e , l ’ e s p e r i e n z a g a s t r o n o m i c a s i f a m u l t i s e n s o r i a l e : s u o n i , c o n s i s t e n z e e c o l o r i c o n q u i s t a n o i s o c i a l c h e p o r t a a n c h e l ’ A s m r n e l m o n d o d e l g u s t o . L ’ i n f l u e n z a d e l l a c u l t u r a c o r e a n a c o n t i n u a a c r e s c e r e , t r a s f o r m a n d o p i a t t i c o m e k i m c h i e t t e o k b o k k i i n v e r i s i m b o l i p o p ( + 4 4 % e + 6 1 % d i c o n t e n u t i T i k T o k i n I t a l i a n e l l ’ u l t i m o a n n o ) . N e l l ’ u l t i m o a n n o , i n f a t t i , a n a l i z z a n d o i d a t i d e l l a p i a t t a f o r m a , l a c u c i n a c o r e a n a h a a v u t o u n b o o m t r a l a f i n e d e l 2 0 2 4 e l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 5 , c o n u n i n c r e m e n t o d i o r d i n i d i p i a t t i t i p i c a m e n t e c o r e a n i c o m e K i m c h i ( + 7 6 % ) , B i b i m b a p ( + 2 1 % ) , f r i e d c h i c k e n ( + 3 1 % ) . L a C o r e a è o r m a i e n t r a t a n e l l e c a s e ( e n e i c a r r e l l i d i g i t a l i ) d e g l i i t a l i a n i , u n e n d o c o m f o r t e c u r i o s i t à g l o b a l e . A l l o s t e s s o t e m p o c r e s c e l a v o g l i a d i c a s a e a u t e n t i c i t à : l a ' c o n s c i o u s h o m e c o o k i n g ' è i l n u o v o m o d o p e r p r e n d e r s i c u r a d i s é e d o v e c u c i n a r e o o r d i n a r e d i v e n t a u n g e s t o d i c r e a t i v i t à e c u r a . I n f i n e , c i b o e b e v a n d e s i l e g a n o s e m p r e p i ù a l m o n d o d e l s e l f - c a r e , t r a b e a u t y r o u t i n e , c o m f o r t f o o d e l a n u o v a ' w a t e r b o t t l e c u l t u r e ' , c h e t r a s f o r m a a n c h e l ’ i d r a t a z i o n e i n u n s e g n o d i s t i l e . I l r i s u l t a t o è u n e c o s i s t e m a i n c u i i l d e l i v e r y s i a f f e r m a c o m e v e r o o s s e r v a t o r i o c u l t u r a l e , c a p a c e d i c o n n e t t e r e t e n d e n z e g l o b a l i e q u o t i d i a n i t à i t a l i a n a , t r a s f o r m a n d o o g n i o r d i n e i n u n g e s t o d i e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e e b e n e s s e r e . G u a r d a n d o a l f u t u r o , i l m o n d o d e l d e l i v e r y s i m u o v e s u p i ù d i r e z i o n i . S e c o n d o G r a n d V i e w R e s e a r c h , i l m e r c a t o i t a l i a n o c o n t i n u e r à a c r e s c e r e n e i p r o s s i m i a n n i , p a s s a n d o d a c i r c a 1 , 3 m i l i a r d i U s d n e l 2 0 2 4 a 1 , 8 m i l i a r d i U s d e n t r o i l 2 0 3 0 ( + 4 , 8 % a n n u o ) . M a n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i v o l u m i : l e n u o v e a b i t u d i n i s i i n t r e c c i a n o s e m p r e p i ù c o n i l b e n e s s e r e , l a s o s t e n i b i l i t à e l ’ e s p e r i e n z a e m o t i v a l e g a t a a l c i b o , r i d e f i n e n d o i l m o d o i n c u i g l i i t a l i a n i v i v o n o i l d e l i v e r y . L a c o n v e n i e n z a s i f a s e m p r e p i ù i n t e g r a t a e p e r s o n a l i z z a t a : n o n s i o r d i n a s o l o p e r f a m e o m a n c a n z a d i t e m p o , m a p e r a s c o l t a r e i l p r o p r i o s t a t o d ’ a n i m o , c o n d i v i d e r e u n m o m e n t o o c e r c a r e c o n f o r t o . I n p a r a l l e l o , c r e s c e l ’ a t t e n z i o n e v e r s o s c e l t e a l i m e n t a r i p i ù c o n s a p e v o l i e s o s t e n i b i l i , c h e u n i s c o n o v a l o r i e i d e n t i t à , p e r c h é c i ò c h e s i o r d i n a r a c c o n t a s e m p r e d i p i ù c h i s i a m o e c o m e c i v o g l i a m o s e n t i r e . A s o s t e n e r e q u e s t a e v o l u z i o n e i n t e r v i e n e l a t e c n o l o g i a : d a t i , l o g i s t i c a e n u o v i m o d e l l i c o m e l e c l o u d k i t c h e n r e n d o n o l ’ e s p e r i e n z a p i ù f l u i d a e v i c i n a a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e . I l r i s u l t a t o è u n e c o s i s t e m a m a t u r o , d o v e i l d e l i v e r y n o n è p i ù s o l o u n s e r v i z i o m a u n a f o r m a d i e s p r e s s i o n e q u o t i d i a n a , c a p a c e d i u n i r e p r a t i c i t à , e m o z i o n e e i n n o v a z i o n e . P e r d a r e f o r m a e c o l o r e a i p r i n c i p a l i i n s i g h t e m e r s i d a l l ’ O s s e r v a t o r i o , J u s t E a t h a c o l l a b o r a t o c o n S a n t o M a n i f e s t o , c o l l e t t i v o c r e a t i v o c h e h a i n t e r p r e t a t o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a i n c h i a v e v i s i v a . N a s c o n o c o s ì d u e m a n i f e s t i i l l u s t r a t i , v e r i e p r o p r i ' q u a d r i d e l q u o t i d i a n o ' , c h e r a c c o n t a n o c o n i r o n i a e a u t e n t i c i t à c o m e g l i i t a l i a n i v i v o n o o g g i i l d e l i v e r y : t r a c o n v i v i a l i t à , c o m f o r t e i d e n t i t à . I m a n i f e s t i s a r a n n o d i s p o n i b i l i i n e d i z i o n e l i m i t a t a e a c q u i s t a b i l i o n l i n e , p e r p o r t a r e a c a s a , l e t t e r a l m e n t e , u n a r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l e n u o v e a b i t u d i n i d e l g u s t o . I n s i n t e s i , i l d e l i v e r y è o r m a i m o l t o p i ù d i u n s e r v i z i o : è u n l i n g u a g g i o q u o t i d i a n o d e l b e n e s s e r e e d e l l ’ i d e n t i t à . R a c c o n t a c h i s i a m o , c o m e c i s e n t i a m o e c o s a v o g l i a m o ( a n c h e s e n z a d i r l o ) . T r a l a l a s a g n a ' c a m o u f l a g e ' e i l p o k e d e l m e r c o l e d ì , t r a l ’ e s t e t i c a c u r a t a e l a p i z z a d i c o n f o r t o , l ’ I t a l i a 2 0 2 5 h a r i s c r i t t o l e s u e a b i t u d i n i d e l g u s t o , c o n i r o n i a , a u t e n t i c i t à e u n a b u o n a d o s e d i a p p e t i t o p e r l a v i t a , p e r c h é d i e t r o o g n i o r d i n e c ’ è u n a p i c c o l a s t o r i a d i t e m p o , a p p a r t e n e n z a e v o g l i a d i s e n t i r s i b e n e . O r d i n i a m o p e r f a m e , m a i n r e a l t à s t i a m o o r d i n a n d o e m o z i o n i .