R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E s p r i m o l e m i e p i ù s i n c e r e c o n d o g l i a n z e , a n c h e a n o m e d e l l ' A s s e m b l e a d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , p e r l a s c o m p a r s a d i A n n i b a l e M a r i n i , g i u d i c e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e d a l 1 9 9 7 a l 2 0 0 6 e p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e s t e s s a d a l 2 0 0 5 , c h e g u i d ò c o n d i l i g e n z a e s p i r i t o d i s e r v i z i o . I n q u e s t o d o l o r o s o m o m e n t o , r i v o l g o a t u t t a l a f a m i g l i a i m i e i s e n t i m e n t i d i p a r t e c i p a z i o n e e v i c i n a n z a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .