N a p o l i , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - H a p r e s o i l v i a o g g i a N a p o l i l a c o n v e n t i o n d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o d e d i c a t a a i 6 0 a n n i d e l l a p r o f e s s i o n e . L a p r i m a g i o r n a t a d i i n c o n t r i h a v i s t o l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a t r a i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ’ o r d i n e e i l c o n s i g l i o d i p r e s i d e n z a d e l l a G i u s t i z i a T r i b u t a r i a , f i n a l i z z a t o a u n a m a g g i o r e e f f i c i e n z a d e l l a g i u s t i z i a t r i b u t a r i a n e l l ' i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i e a r a f f o r z a r e l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e l ' a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e d i g i u d i c i , m a g i s t r a t i t r i b u t a r i e c o n s u l e n t i d e l l a v o r o . L ’ i n t e s a p r e v e d e u n a s i n e r g i a t r a i d u e o r g a n i s m i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i a t t i v i t à c o n g i u n t e e u n a c o l l a b o r a z i o n e s t a b i l e i n t u t t i i c a m p i i n c u i c i ò r i s u l t i c o e r e n t e c o n l e r i s p e t t i v e f u n z i o n i , n o n c h é u t i l e a l p e r s e g u i m e n t o d e l c o m u n e o b i e t t i v o : r e n d e r e l a g i u s t i z i a t r i b u t a r i a p i ù e f f i c i e n t e e v i c i n a a i c i t t a d i n i . C o n t a l e s o t t o s c r i z i o n e , l e p a r t i s i i m p e g n a n o a i n d i v i d u a r e l e m i g l i o r i o p p o r t u n i t à d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i d u e o r g a n i , a n c h e m e d i a n t e l ’ o r g a n i z z a z i o n e c o n g i u n t a d i e v e n t i s c i e n t i f i c i e c u l t u r a l i i n m a t e r i a t r i b u t a r i a ; a s t i p u l a r e , a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 5 - b i s d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o n . 5 4 5 d e l 1 9 9 2 , u n a c o n v e n z i o n e p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e e l a g e s t i o n e d i c o r s i p e r i o d i c i d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a e a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e d e s t i n a t i a i g i u d i c i e a i m a g i s t r a t i t r i b u t a r i . I l p r o t o c o l l o p r e v e d e , i n f i n e , l ’ i s t i t u z i o n e d i u n T a v o l o c o n g i u n t o p e r l ’ i n d i v i d u a z i o n e c o n d i v i s a d i ' b u o n e p r a s s i ' n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à d e g l i u f f i c i g i u d i z i a r i e p e r l a s o l u z i o n e d e l l e e v e n t u a l i c r i t i c i t à r i s c o n t r a t e .