N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ 8 5 , 7 % d e g l i s t u d i d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o h a i n v e s t i t o i n t e c n o l o g i e e d i g i t a l e n e g l i u l t i m i d u e a n n i : i l 1 5 % h a e f f e t t u a t o i n v e s t i m e n t i r i l e v a n t i , i l 4 5 % m e d i . Q u e s t i h a n n o r i g u a r d a t o p r i n c i p a l m e n t e i l r i n n o v o d i i n f r a s t r u t t u r e ( p c , p o r t a t i l i , r e t i p e r i l 7 4 , 2 % ) e l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a ( 5 9 , 9 % ) . A s e g u i r e g e s t i o n e d o c u m e n t a l e ( 3 4 , 7 % ) e p o r t a l i d e d i c a t i a i c l i e n t i ( 3 1 , 9 % ) . È q u a n t o e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e d e l c o n s u l e n t e d e l l a v o r o , r e a l i z z a t a d a l l a F o n d a z i o n e s t u d i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , e p r e s e n t a t a o g g i a N a p o l i a l l a C o n v e n t i o n n a z i o n a l e i n o c c a s i o n e d e l 6 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a c a t e g o r i a . P e r i l p r o s s i m o b i e n n i o , i n t e s t a a g l i i n v e s t i m e n t i v i è l ’ I A ( i l 5 0 % i n t e n d e i n t r o d u r l a n e l l o s t u d i o , a n c h e s o l o i n v i a s p e r i m e n t a l e ) , i l r i n n o v o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e ( 4 8 , 7 % ) , p o r t a l i e a p p d e d i c a t e a i c l i e n t i ( 3 3 , 7 % ) e l a f o r m a z i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e ( 3 2 % ) . P i ù d e l l a m e t à d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o è s o d d i s f a t t a d e l l a p r o p r i a a t t i v i t à e h a v o g l i a d i f a r c r e s c e r e a n c o r a d i p i ù l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e . T r a i f a t t o r i c h e p o t r e b b e r o p r o m u o v e r e u n ’ u l t e r i o r e c r e s c i t a i c o n s u l e n t i h a n n o c h i a r o c h e n o n s a r a n n o e s t e r n i , m a d i p e n d e r a n n o p r i n c i p a l m e n t e d a l l a c a p a c i t à c h e a v r a n n o d i p r o p o r s i s u l m e r c a t o c o n l o g i c h e d i v e r s e . L a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i è l ’ a s p e t t o a c u i q u a s i l a m e t à d e i r i s p o n d e n t i l e g a l e p o s s i b i l i t à d i u l t e r i o r e c r e s c i t a d e l l a p r o f e s s i o n e : i n d i c a t a l e i t e m c o m e l e v a p e r i l f u t u r o i l 4 6 , 5 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , t r a i g i o v a n i l a p e r c e n t u a l e s a l e a l 5 5 , 4 % . P i ù d i u n t e r z o ( 3 7 , 7 % ) g u a r d a a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e q u a l i o p p o r t u n i t à d i u l t e r i o r e s v i l u p p o m e n t r e è u n a q u o t a i n f e r i o r e a p e n s a r e c h e l a c r e s c i t a p o t r à v e n i r e d a l l ’ e s t e r n o , d a l l o s p o n t a n e o a u m e n t o d e l l a r i c h i e s t a d e i s e r v i z i s u l m e r c a t o ( 3 1 , 2 % ) e d a l l a c r e s c i t a d e l r u o l o d e l l a p r o f e s s i o n e t r a l e i m p r e s e ( 3 1 , 2 % ) . I l 6 3 , 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i s i d i c h i a r a i n f a t t i m o l t o s o d d i s f a t t o d e l p r o p r i o l a v o r o ( i n u n a s c a l a d a 1 a 1 0 , i l l i v e l l o d i s o d d i s f a z i o n e v a d a 7 i n s u ) : g l i u o m i n i p i ù d e l l e d o n n e ( 7 0 , 3 % v s 5 4 , 6 % ) , i r e s i d e n t i a l N o r d p i ù d e l C e n t r o S u d . I l 5 5 , 8 % i n t e n d e , n e i p r o s s i m i c i n q u e a n n i , s v i l u p p a r e u l t e r i o r m e n t e l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e , m e n t r e u n q u a r t o v o r r e b b e c o n t i n u a r l a a d e s e r c i t a r e c o s ì c o m e è , s e n z a a p p o r t a r e c a m b i a m e n t i . L a c r e s c i t a o r g a n i z z a t i v a s i a c c o m p a g n a a l l a c r e s c e n t e d i f f e r e n z i a z i o n e d e l l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i p r o f e s s i o n a l i d a p a r t e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o . I n t o r n o a l c o r e b u s i n e s s d e g l i a d e m p i m e n t i i n m a t e r i a d i l a v o r o e b u s t e p a g a ( e r o g a t a d a l 9 2 , 2 % d e g l i s t u d i ) c r e s c e l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i d i a l t r o t i p o : i l 6 7 , 4 % o f f r e c o n s u l e n z a g i u r i d i c a e c o n t r a t t u a l e s u i r a p p o r t i d i l a v o r o , i l 5 9 , 2 % c o n s u l e n z a e c o n o m i c a ( a n a l i s i b u d g e t e c o s t o d e l l a v o r o ) . A n c o r a , i l 4 7 % d e g l i s t u d i s i o c c u p a d i o r g a n i z z a z i o n e e g e s t i o n e d e l p e r s o n a l e n e l l e a z i e n d e , i l 4 2 , 1 % d i r e l a z i o n i e p r o c e d u r e s i n d a c a l i , i l 3 2 , 2 % d i w e l f a r e a z i e n d a l e , i l 2 8 , 2 % d i c o n s u l e n z a p r e v i d e n z i a l e , i l 1 5 , 6 % l e p o l i t i c h e a t t i v e . S e c o n d o l a r i c e r c a q u a s i l a m e t à d e g l i s t u d i ( 4 8 , 4 % ) p r e s i d i a l a m a t e r i a f i s c a l e , o c c u p a n d o s i d i a d e m p i m e n t i , m e n t r e i l 3 7 , 4 % o f f r e c o n s u l e n z a f i s c a l e , f i n a n z i a r i a e s o c i e t a r i a . Q u a s i d u e s t u d i s u d i e c i ( 1 8 , 9 % ) f a n n o c e r t i f i c a z i o n i d i c o n t r a t t i d i l a v o r o e c o n c i l i a z i o n i , m e n t r e i l 9 , 4 % A s s e . C o . e i l 4 , 7 % c e r t i f i c a z i o n i d i p a r i t à / b i l a n c i d i g e n e r e . D e l t u t t o s p e c i f i c o è i l p r o f i l o d e i g i o v a n i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o c h e m o s t r a n o , r i s p e t t o a l l e g e n e r a z i o n i p i ù a d u l t e , u n a v o c a z i o n e p i ù s p e c i a l i s t i c a s u l v e r s a n t e l a v o r i s t i c o e u n a c a p a c i t à d i e r o g a r e u n a m a g g i o r e v a r i e t à d i s e r v i z i , i n p a r t i c o l a r e d i c o n s u l e n z a g i u r i d i c a e c o n t r a t t u a l e ( 8 3 , 2 % ) e e c o n o m i c a ( 7 7 , 6 % ) i n m a t e r i a d i r a p p o r t i d i l a v o r o . R i s u l t a a l t a a n c h e l a p r o p e n s i o n e a d o c c u p a r s i d i g e s t i o n e e o r g a n i z z a z i o n e d e l p e r s o n a l e ( 5 9 , 4 % ) , w e l f a r e a z i e n d a l e ( 4 6 , 2 % ) e c o n s u l e n z a p r e v i d e n z i a l e ( 3 1 , 4 % ) . L a c r e s c i t a d e l v e n t a g l i o d i o f f e r t a è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t a n e g l i u l t i m i 3 a n n i . O l t r e u n t e r z o d e g l i s t u d i ( 3 4 , 8 % ) h a i n n o v a t o i l p r o p r i o p a n i e r e d i o f f e r t a : i l 1 4 , 1 % h a i n t r o d o t t o s e r v i z i d i w e l f a r e a z i e n d a l e , i l 6 % c o n s u l e n z a p r e v i d e n z i a l e , i l 5 , 1 % l ’ A s s e . C o . , i l 3 , 6 % l e p o l i t i c h e a t t i v e . S o n o q u e s t i i s e r v i z i c h e h a n n o r e g i s t r a t o l a c r e s c i t a p i ù s i g n i f i c a t i v a . D e c i s i v i s o n o s t a t i i f a t t o r i d i “ c o n t e s t o ” , m a a n c h e l a c a p a c i t à d i i n n o v a r s i . R i c h i e s t e d e i c l i e n t i ( 3 0 % ) e c a m b i a m e n t i n o r m a t i v i ( 1 9 , 7 % ) s o n o i p r i n c i p a l i f a t t o r i c h e h a n n o p o r t a t o a d i n n o v a r e l ’ o f f e r t a d i s e r v i z i . M a n o n m e n o p e s o h a n n o a s s u n t o l e s c e l t e s t r a t e g i c h e d i a c q u i s i r e c o m p e t e n z e c o n s p e c i a l i z z a z i o n i n u o v e ( i l 1 2 , 9 % i n d i c a t a l e f a t t o r e ) , l a r i c e r c a d i n u o v i f o n t i d i r e d d i t o ( 1 0 , 6 % ) e l ’ e s i g e n z a d i s t a r e a l p a s s o c o n l a c o n c o r r e n z a ( 1 0 , 9 % ) . C o m e s i s o n o o r g a n i z z a t i g l i s t u d i p e r e r o g a r e n u o v i s e r v i z i ? I l 3 6 , 2 % h a s v i l u p p a t o n u o v e c o m p e t e n z e , f o r m a n d o l e r i s o r s e i n t e r n e , m e n t r e i l 1 5 , 4 % h a a v v i a t o c o l l a b o r a z i o n i c o n a l t r i s t u d i o c o n s u l e n t i e s t e r n i . I l 1 4 % d i c h i a r a c h e p e r e r o g a r e n u o v i s e r v i z i è s t a t o n e c e s s a r i o r i v e d e r e o r g a n i z z a z i o n e e p r o c e d u r e i n t e r n e , m e n t r e u n a s i m i l e q u o t a h a p r o m o s s o i n v e s t i m e n t i i n t e c n o l o g i e e s t r u m e n t i d i g i t a l i . A u m e n t a l ’ o r i e n t a m e n t o a l l ’ e s e r c i z i o i n f o r m a a g g r e g a t a d e l l a p r o f e s s i o n e . T r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 5 , l a q u o t a d i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o c h e e s e r c i t a l a l i b e r a p r o f e s s i o n e c o m e t i t o l a r e u n i c o d i s t u d i o p a s s a d a l 7 8 , 2 % a l 7 4 , 4 % m e n t r e a u m e n t a , d a l 2 1 , 8 % a l 2 5 , 6 % , l a p e r c e n t u a l e d i c h i e s e r c i t a i n f o r m a a s s o c i a t a . T r a q u e s t i u l t i m i , i l 1 4 , 9 % è a s s o c i a t o i n S t p c o n a l t r i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , i l 1 0 , 7 % c o n a l t r i p r o f e s s i o n i s t i . T a l e d a t o è c o n f e r m a t o a n c h e d a l l ’ a u m e n t o d e l l a p r o p e n s i o n e a c o s t i t u i r e s o c i e t à t r a p r o f e s s i o n i s t i . I l n u m e r o d e l l e S t p r e g i s t r a t e i n a l b o u n i c o h a r a g g i u n t o , n e l 2 0 2 5 , q u o t a 8 0 8 , c o i n v o l g e n d o q u a s i 2 0 0 0 c o n s u l e n t i d e l l a v o r o , p a r i a l 7 , 8 % d e l t o t a l e . L e m o d a l i t à o r g a n i z z a t i v e v a r i a n o a s e c o n d a d e i c o n t e s t i e d e i m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o . A l N o r d , l ’ e s e r c i z i o i n f o r m a a s s o c i a t a i n t e r e s s a p i ù d i u n t e r z o d e g l i i s c r i t t i ( i l 3 8 , 2 % a l N o r d E s t , p r e v a l e n t e m e n t e c o n a l t r i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o ) m e n t r e a l S u d s o l o i l 1 4 , 2 % . I l N o r d è l ’ a r e a d o v e s i r e g i s t r a i l m a g g i o r e i n c r e m e n t o d e l l a p r o p e n s i o n e a l l ’ e s e r c i z i o i n f o r m a a s s o c i a t a : l a p e r c e n t u a l e d i p r o f e s s i o n i s t i p a s s a i n f a t t i d a l 2 6 , 2 % d e l 2 0 2 1 a l 3 3 , 2 % d e l 2 0 2 5 n e l N o r d O v e s t e d a l 3 1 , 8 % a l 3 8 , 2 % n e l N o r d E s t . C o n r i f e r i m e n t o a l f u t u r o , i l 6 % d e i p r o f e s s i o n i s t i i n d i v i d u a l i a f f e r m a d i v o l e r a s s o c i a r s i o c r e a r e u n a S t p n e i p r o s s i m i t r e a n n i .