C a s e r t a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ Q u a n d o f a c c i a m o q u a l c o s a , l o f a c c i a m o c o n p a s s i o n e e p r o f e s s i o n a l i t à , e d è p e r q u e s t o c h e i r i s u l t a t i c i d a n n o s o d d i s f a z i o n e ” . C o n q u e s t e p a r o l e D o m e n i c o R a i m o n d o , p r e s i d e n t e d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a d e l l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p , h a a p e r t o i l s u o i n t e r v e n t o n e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o ' M o z z a r e l l a d i B u f a l a C a m p a n a - L a s f i d a e u r o p e a ' , a l l a R e g i e C a v a l l e r i z z e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a . R a i m o n d o h a e s p r e s s o o r g o g l i o p e r i r i s u l t a t i r a g g i u n t i d a l C o n s o r z i o , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a f o r z a d e l p r o d o t t o r i s i e d a n e l p e r f e t t o e q u i l i b r i o t r a t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e . “ L a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a - h a d e t t o - è u n p r o d o t t o c h e s i f a m a n g i a r e , n a t o c o n l a r i c e t t a d e l n o n n o m a c r e s c i u t o g r a z i e a l l e t e c n o l o g i e c h e c i c o n s e n t o n o d i p o r t a r l a i n t u t t o i l m o n d o , g a r a n t e n d o l a s t e s s a b o n t à d i q u e l l a a p p e n a p r o d o t t a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è f a r l a g u s t a r e a n c h e a q u i n d i c i m i l a c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a c o m e s e f o s s e a p p e n a u s c i t a d a l c a s e i f i c i o ” . I l p r e s i d e n t e h a p o i r i c o r d a t o l a s c e l t a s i m b o l i c a d e l l a s e d e d e l C o n s o r z i o , o s p i t a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a : “ A b b i a m o v o l u t o e s s e r e q u i , n e l l a R e g g i a p i ù b e l l a d e l m o n d o , p e r c h é q u e s t o l u o g o r a p p r e s e n t a l a s t o r i a , l a c u l t u r a e l a b e l l e z z a d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . È d a q u i c h e c o s t r u i a m o l a n o s t r a s f i d a e u r o p e a : n o n p e r d i f e n d e r e l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p , m a p e r c r e a r e i n t o r n o a e s s a u n e c o s i s t e m a c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e , o c c u p a z i o n e e r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e ” . N e l s u o i n t e r v e n t o , R a i m o n d o h a d e l i n e a t o l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p c o m e u n m o d e l l o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e u n v o l a n o p e r l ’ e c o n o m i a l o c a l e : “ N o n è s o l o u n p r o d o t t o d i e c c e l l e n z a , m a u n s i m b o l o d i u n ’ I t a l i a c h e p r o d u c e , r e s i s t e e i n n o v a . D i e t r o o g n i m o z z a r e l l a c i s o n o p e r s o n e , a l l e v a t o r i , c a s a r i e f a m i g l i e : l a f o r z a d e l l a D o p è l a s u a g e n t e , e a l o r o d o b b i a m o r e s t i t u i r e v a l o r e . " A m p i o s p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a n c h e a i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e . “ G u a i - h a d e t t o - a n o n g u a r d a r e a l f u t u r o . S e n o n f o s s i m o a p e r t i a l l ’ i n n o v a z i o n e , s a r e m m o d e s t i n a t i a s c o m p a r i r e . D o b b i a m o c u s t o d i r e l a r i c e t t a d e l n o n n o , m a a n c h e i n v e s t i r e i n f o r m a z i o n e , d i g i t a l i z z a z i o n e e b u o n e p r a t i c h e d i a l l e v a m e n t o . I l f u t u r o d e l l a D o p p a s s a d a i g i o v a n i : s e r v o n o n u o v e c o m p e t e n z e , p i ù t e c n o l o g i a e m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a a m b i e n t a l e ” .