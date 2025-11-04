V e r o n a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - A g s m A i m E n e r g i a , s o c i e t à c o m m e r c i a l e d e l G r u p p o A g s m A i m , s i è a g g i u d i c a t a s e i l o t t i d e l l a g a r a C o n s i p i n d e t t a p e r l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a a l l e P u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i i t a l i a n e . L a c o n v e n z i o n e - s i l e g g e i n u n a n o t a - r i g u a r d e r à i l b i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 7 . I n p a r t i c o l a r e , A g s m A i m E n e r g i a s e r v i r à l e s e g u e n t i a r e e : V a l l e d ’ A o s t a e P i e m o n t e ( L o t t o 1 ) , p r o v i n c e d i M i l a n o e L o d i ( L o t t o 2 ) , r e s t a n t e p a r t e d e l l a L o m b a r d i a ( L o t t o 3 ) , S a r d e g n a e L i g u r i a ( L o t t o 7 ) , U m b r i a e M a r c h e ( L o t t o 9 ) , P u g l i a e B a s i l i c a t a ( L o t t o 1 4 ) . " G r a z i e a l l a c o n v e n z i o n e s t i p u l a t a c o n C o n s i p - c o n t i n u a l a n o t a - A g s m A i m E n e r g i a f o r n i r à l e P u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i d e i l o t t i v i n t i c o n o l t r e 4 , 8 5 m i l i o n i d i M W h d i e n e r g i a e l e t t r i c a , p e r u n f a t t u r a t o s t i m a t o d i p i ù d i 1 m i l i a r d o d i e u r o . Q u e s t o r i s u l t a t o c o n s o l i d a l a c o m p e t i t i v i t à d e l G r u p p o A g s m A i m e c o n c r e t i z z a l a s u a a m b i z i o n e d i e s s e r e s e m p r e p i ù u n r i f e r i m e n t o a f f i d a b i l e p e r l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a n e l m e r c a t o n a z i o n a l e " . “ L ' a g g i u d i c a z i o n e d i q u e s t i s e i l o t t i , c h e v a a d a g g i u n g e r s i a i 6 v i n t i q u a l c h e m e s e f a p e r l a C o n v e n z i o n e G a s G N 1 7 , r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o d i g r a n d e r i l i e v o , c h e p r e m i a i l l a v o r o c o s t a n t e d i t u t t a A G S M A I M E n e r g i a e c o n f e r m a l a c a p a c i t à d e l l a s o c i e t à d i p r o p o r s i c o m e i n t e r l o c u t o r e a f f i d a b i l e e c o m p e t i t i v o p e r l e P u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i e l e u t i l i t y i n t u t t a I t a l i a ” , c o m m e n t a F a b i o C a n d e l o r o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i A g s m A i m E n e r g i a . “ A g s m A i m E n e r g i a è p r o t a g o n i s t a d a a l c u n i a n n i d e l l e g a r e C o n s i p s i a p e r l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a s i a g a s . Q u e s t o a t e s t i m o n i a n z a d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o m p e t e r e c o n i p r i n c i p a l i p l a y e r n a z i o n a l i , g a r a n t e n d o c o n v e n i e n z a e a f f i d a b i l i t à a l l e P u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i ” . “ Q u e s t i u l t e r i o r i l o t t i c o n q u i s t a t i c o n f e r m a n o i l G r u p p o A g s m A i m t r a i p r i n c i p a l i p l a y e r d e l m e r c a t o e n e r g e t i c o i t a l i a n o e t e s t i m o n i a n o l a s o l i d i t à d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o d a l l a n o s t r a s o c i e t à . S o n o t r a g u a r d i c h e c i m o t i v a n o a p r o s e g u i r e c o n d e t e r m i n a z i o n e n e l s u p p o r t a r e i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i n e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ” , d i c h i a r a A l e s s a n d r o R u s s o , C o n s i g l i e r e D e l e g a t o d i A G S M A I M .