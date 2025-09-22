R o m a , 2 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ D i r i t t o p e n a l e . L a c o s t i t u z i o n e d i p a r t e c i v i l e d e g l i e n t i e s p o n e n z i a l i . L e n o v i t à l e g i s l a t i v e e l a g i u r i s p r u d e n z a ” , è q u e s t o i l t i t o l o d e l v o l u m e p r e s e n t a t o o g g i n e l l a S a l a E t r u s c h i d e l c o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o , s c r i t t o d a g l i a v v o c a t i P a s q u a l e L a t t a r i e M a r i a n o M a c a l e , e d a l g a r a n t e p e r l ’ I n f a n z i a e l ’ A d o l e s c e n z a d e l l a R e g i o n e L a z i o , M o n i c a S a n s o n i . I l l i b r o a p p r o f o n d i s c e u n t e m a d i r i l e v a n z a g i u r i d i c a e s o c i a l e : i l r u o l o c r e s c e n t e d e g l i e n t i e s p o n e n z i a l i , o s s i a l e o r g a n i z z a z i o n i c h e t u t e l a n o i n t e r e s s i c o l l e t t i v i e d i f f u s i , n e l l a c o s t i t u z i o n e d i p a r t e c i v i l e n e i p r o c e s s i p e n a l i . I l t e s t o e s a m i n a c o m e l e r e c e n t i m o d i f i c h e l e g i s l a t i v e a b b i a n o r a f f o r z a t o i l r u o l o d i q u e s t i e n t i , p a r t i c o l a r m e n t e i n p r o c e s s i c h e c o i n v o l g o n o m i n o r i e c a t e g o r i e v u l n e r a b i l i . I l v o l u m e s i r i v o l g e n o n s o l o a p r o f e s s i o n i s t i d e l d i r i t t o , m a a n c h e a s t u d e n t i e a c h i l a v o r a n e l l a d i f e s a d i d i r i t t i c o l l e t t i v i , o f f r e n d o s p u n t i d i r i f l e s s i o n e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e l e g a t e a l l a g i u s t i z i a p e n a l e e a l l a t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i . L a p r e s e n t a z i o n e è s t a t a a p e r t a d a A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o , s p i e g a c h e l a r i l e v a n z a d e l v o l u m e è p i ù “ s o c i a l e c h e g i u r i d i c a . S i t r a t t a d i t u t t e q u e l l e a s s o c i a z i o n i c h e v e n g o n o c h i a m a t e p e r p r o t e g g e r e l e p e r s o n e p i ù d e b o l i . P e n s o c h e s i a u n ’ a t t i v i t à i m p o r t a n t e c h e d e b b a r i p o r t a r e l a R e g i o n e a d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i q u e s t e p r o b l e m a t i c h e . N o i l o v i v i a m o q u o t i d i a n a m e n t e p e r c h é è c a m b i a t o a n c h e i l m o d o d i i n t e r f a c c i a r s i c o n i g i o v a n i o g g i . N o i c i s t i a m o i m p e g n a n d o p e r f a r e c o m p r e n d e r e l e a t t i v i t à c h e l a R e g i o n e s t a f a c e n d o . Q u e s t a t u t e l a d e v e c o i n v o l g e r e t u t t i g l i a u t o r i p r o t a g o n i s t i ” . A n c h e i l g a r a n t e M o n i c a S a n s o n i r i b a d i s c e l ’ i m p o r t a n z a d i a v e r e “ u n a b e l l a r e t e i s t i t u z i o n a l e p e r i n t r a p r e n d e r e u n c a m m i n o d e l i c a t o c o m e q u e l l o d e i r a g a z z i e d e l l e r a g a z z e . I l C o n s i g l i o R e g i o n a l e c i s t a a i u t a n d o m o l t o m a i l g a r a n t e e s c e f u o r i , t o c c a t u t t e e 5 l e p r o v i n c e d e l L a z i o – c o n t i n u a S a n s o n i - I n t e r e s s a n t e è p o r t a r e d e i r e p o r t c h e r i g u a r d i n o a l t r e p r o v i n c e o l t r e a R o m a , d o v e s i t r o v a n o c a s i d i a b u s i e d i v i o l e n z a s u m i n o r i e i l l i b r o n a s c e p r o p r i o p e r c h é i o h o v i s s u t o q u e s t a e s p e r i e n z a d a v i c i n o . A b b i a m o i s t i t u i t o d e i n u c l e i d i c r i m i n o l o g i , p s i c o l o g i e c i s i a m o d o v u t i f e r m a r e a p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n e l e e s i g e n z e , p e r c a p i r e d o v e p o s s a a n d a r e u n m i n o r e v i t t i m a d i v i o l e n z a . A t t r a v e r s o q u e s t o s t r u m e n t o p o s s i a m o s e n s i b i l i z z a r e l e s c u o l e ” . L ’ a v v o c a t o L a t t a r i s p i e g a c h e “ p a r l i a m o d i m i n o r i s o l i t a m e n t e v i t t i m e d i a b u s i e , s p e s s o , l a p a r t e c i v i l e è v i s t a m a l e n e i p r o c e s s i p e r c h é i m a g i s t r a t i n o n v o g l i o n o i n t e r f e r e n z e . Q u i n d i l a v i t t i m a c h i l a t u t e l a ? S p e s s o p e r l e v i t t i m e a n d a r e i n t r i b u n a l e s i g n i f i c a r i v i v e r e i l t r a u m a , a v e r e u n a p e r s o n a c h e t i s i s i e d e a c c a n t o e c h e r i p o r t i u n a s p e t t o u m a n o , c o n l a c o s t i t u z i o n e d e l l a p a r t e c i v i l e , d i v e n t a f o n d a m e n t a l e . L a R e g i o n e f a r à u n a l b o d i a v v o c a t i s p e c i a l i z z a t i p e r q u e s t o s e t t o r e , p e r c h é d i e t r o a l l a t u t e l a d e l m i n o r e c i s o n o d e l l e d i f f i c o l t à t e c n i c h e ” . G l i f a e c o l ’ a v v o c a t o M a c a l e , c h e h a a p p r o f o n d i t o u n t e m a c e n t r a l e , q u e l l o d e l “ r i s a r c i m e n t o d e l d a n n o c h e , i n q u e s t a r i e s a m i n a , s i r i q u a l i f i c a i n m o d o p a r t i c o l a r e p e r c h é f a r i f e r i m e n t o a l l ’ e n t r a t a d i u n n u o v o a t t o r e p r o c e s s u a l e , i l g a r a n t e . L ’ e n t r a t a d i u n n u o v o a t t o r e p r o c e s s u a l e n o n è s c o n t a t a e a n d r à m o t i v a t a d i m o d o c h e i l g i u d i c e a m m e t t a q u e s t a n u o v a p a r t e n e l p r o c e d i m e n t o p e n a l e . L e v i t t i m e s o n o m i n o r i e n o i s a p p i a m o c h e , n e l l ’ o r d i n a m e n t o i t a l i a n o c o m e i n q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e , l ’ i n t e r e s s e d e l m i n o r e è s u p e r i o r e a q u a l u n q u e a l t r o e q u i n d i c i i n t e r e s s a u n a q u a l i f i c a z i o n e d e l d a n n o , p e r c h é n o n s i p a r l a s o l o d i p a t r i m o n i o e d è q u i l a c o m p l e s s i t à ” , c o n c l u d e .