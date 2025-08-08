R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n g e d o d i p a t e r n i t à a n d r à a l ' g e n i t o r e i n t e n z i o n a l e ' i n c a s o d i c o p p i a o m o g e n i t o r i a l e f e m m i n i l e . L ' i n p s c o n u n m e s s a g g i o r e c e p i s c e l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e i n m a t e r i a d i f r u i z i o n e d e l c o n g e d o d i p a t e r n i t à o b b l i g a t o r i o d a p a r t e d i u n a l a v o r a t r i c e , g e n i t o r e i n t e n z i o n a l e , i n u n a c o p p i a d i d o n n e r i s u l t a n t i g e n i t o r i n e i r e g i s t r i d e l l o s t a t o c i v i l e . L a p r o n u n c i a d e l l a C o r t e ' ' p r o d u c e e f f e t t i d i r e t t i n e l l ’ o r d i n a m e n t o g i u r i d i c o i t a l i a n o e , p e r t a n t o , l a l a v o r a t r i c e d i p e n d e n t e c h e , n e l l ’ a m b i t o d i u n a c o p p i a o m o g e n i t o r i a l e f e m m i n i l e , r i s u l t i g e n i t o r e i n t e n z i o n a l e d a l l ’ i s c r i z i o n e n e i r e g i s t r i d e l l o s t a t o c i v i l e , è l e g i t t i m a t a a b e n e f i c i a r e d e l c o n g e d o d i p a t e r n i t à o b b l i g a t o r i o d e l l a d u r a t a d i 1 0 g i o r n i l a v o r a t i v i ( 2 0 g i o r n i i n c a s o d i p a r t o p l u r i m o ) ' ' , s c r i v e l ' I s t i t u t o .