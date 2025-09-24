R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a c e r t i f i c a z i o n e è o r m a i u n p r e r e q u i s i t o f o n d a m e n t a l e p e r l a c o m p e t i t i v i t à . Q u e s t o è q u a n t o e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a P r o m e t e i a e C o n f o r m a , l ' a s s o c i a z i o n e d i o r g a n i s m i d i c e r t i f i c a z i o n e , i s p e z i o n e , p r o v a e t a r a t u r a c h e h a r a c c o l t o l ’ 8 2 % d i a d e s i o n i t r a i p r o p r i s o c i i n r a p p r e s e n t a n z a d i 5 0 . 0 0 0 i m p r e s e . I l 6 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e c h e l e a z i e n d e c e r t i f i c a t e a b b i a n o u n a c c e s s o p i ù a g e v o l a t o a i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , m e n t r e u n u l t e r i o r e 2 6 % s e g n a l a u n i m p a t t o p o s i t i v o i n s e t t o r i c h i a v e c o m e a g r o a l i m e n t a r e , m e d i c a l e e a u t o m o t i v e . L e c e r t i f i c a z i o n i p i ù r i c h i e s t e d a l l e i m p r e s e p e r c o m p e t e r e a l l ’ e s t e r o r e s t a n o g l i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i I S O 9 0 0 1 , I S O 1 4 0 0 1 e I S O 4 5 0 0 1 l e c e r t i f i c a z i o n i d i p r o d o t t o . N e i b a n d i p u b b l i c i l e c e r t i f i c a z i o n i r i s u l t a n o d e t e r m i n a n t i : i l 7 1 % d e g l i i n t e r v i s t a t i d i c h i a r a c h e v e n g o n o r i c h i e s t e ' f r e q u e n t e m e n t e ' o ' q u a s i s e m p r e ' c o m e r e q u i s i t o d i p a r t e c i p a z i o n e o c r i t e r i o p r e m i a l e . L ’ i n d a g i n e e v i d e n z i a i n o l t r e c o m e i s e r v i z i T i c o f f r a n o v a n t a g g i d i f f e r e n z i a t i i n b a s e a l l a d i m e n s i o n e a z i e n d a l e : p e r l e p m i s i g n i f i c a n o u n a m i g l i o r e g e s t i o n e d e l l a q u a l i t à e d e i p r o c e s s i i n t e r n i , u n m a g g i o r e a c c e s s o a m e r c a t i e c l i e n t i , o l t r e c h e a f i n a n z i a m e n t i e b a n d i p u b b l i c i ; p e r l e g r a n d i i m p r e s e , i n v e c e , s i t r a d u c o n o s o p r a t t u t t o i n u n a r i d u z i o n e d e i r i s c h i l e g a l i e d e l l e s a n z i o n i , n e l l a c o n f o r m i t à a l l e n o r m a t i v e i n t e r n a z i o n a l i e d i f i l i e r a e i n u n p i ù r a p i d o a c c e s s o a i m e r c a t i g l o b a l i . I l l e g a m e t r a c e r t i f i c a z i o n e e c r e d i t o è a n c o r a i n f a s e d i c o n s o l i d a m e n t o : s e b b e n e o g g i l e b a n c h e a t t r i b u i s c a n o u n p e s o l i m i t a t o a l l e c e r t i f i c a z i o n i n e l l e p r o p r i e v a l u t a z i o n i , q u e s t e p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n i n d i c a t o r e i m p o r t a n t e d i c o n t i n u i t à e r e s i l i e n z a a z i e n d a l e , a p r e n d o l a s t r a d a a u n d i a l o g o p i ù s t r u t t u r a t o t r a m o n d o f i n a n z i a r i o e i m p r e s e c e r t i f i c a t e . G i a n f r a n c o T o r r i e r o , v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e v i c a r i o d i A b i , s o t t o l i n e a : “ I l g i u d i z i o d e l m e r i t o c r e d i t i z i o d i u n a i m p r e s a è u n p r o c e s s o c o m p l e s s o e d i r i l e v a n t e i m p o r t a n z a p e r l e b a n c h e . I n q u e s t o c o n t e s t o l e c e r t i f i c a z i o n i d e i p r o c e s s i o r g a n i z z a t i v i d e l l e i m p r e s e p o s s o n o a g g i u n g e r e u n i m p o r t a n t e c o n t e n u t o i n f o r m a t i v o s u l l a q u a l i t à o r g a n i z z a t i v a d e l l ’ i m p r e s a , s u i s u o i m e c c a n i s m i d i f u n z i o n a m e n t o , d i p i a n i f i c a z i o n e e d i c o n t r o l l o e , q u i n d i , r a p p r e s e n t a r e u n u l t e r i o r e e l e m e n t o a s u p p o r t o d e l p r o c e s s o c r e d i t i z i o ” . I l 7 3 % d e g l i o p e r a t o r i p r e v e d e u n a c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a d i c e r t i f i c a z i o n i i n a m b i t o E s g , s o p r a t t u t t o a m b i e n t a l e . “ L a s o s t e n i b i l i t à - a f f e r m a E n r i c o G i o v a n n i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o e c o f o n d a t o r e d i A s v i s - è u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o c h e r a f f o r z a i m p r e s e e d e c o n o m i a . R i n v i a r e l a t r a n s i z i o n e s i g n i f i c h e r e b b e c o m p r o m e t t e r e i l f u t u r o . P r o p r i o p e r q u e s t o l e c e r t i f i c a z i o n i p o s s o r i v e s t i r e u n r u o l o d e c i s i v o c o m e l e v e d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e . I l v e r o s a l t o c u l t u r a l e s t a n e l n o n c o n c e p i r l e s o l o c o m e m e r o a d e m p i m e n t o f o r m a l e o r e q u i s i t o m i n i m o m a c o m e i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r r e s i l i e n z a , s v i l u p p o e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e ” . S u l p i a n o t e c n o l o g i c o , i s o c i d i C o n f o r m a i n d i v i d u a n o i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( 3 2 % ) e c y b e r s e c u r i t y ( 3 1 % ) c o m e i p r i n c i p a l i d r i v e r d e l l a f u t u r a d o m a n d a d i s e r v i z i T i c . “ L a c e r t i f i c a z i o n e - s o t t o l i n e a N i c o l a P r i v a t o , p r e s i d e n t e d i C o n f o r m a - s i c o n f e r m a u n o s t r u m e n t o d e c i s i v o p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . N o n è u n s e m p l i c e a d e m p i m e n t o , m a u n p a s s a p o r t o p e r l ’ i n n o v a z i o n e e l ’ a c c e s s o a i m e r c a t i n o n c h é u n r e q u i s i t o d i a m m i s s i o n e o c r i t e r i o p r e m i a l e . A l l o s t e s s o t e m p o , l e c e r t i f i c a z i o n i r a p p r e s e n t a n o u n s e g n a l e d i s o l i d i t à e c o n t i n u i t à , c h e d o v r e b b e e s s e r e m e g l i o v a l o r i z z a t o a n c h e d a l s i s t e m a f i n a n z i a r i o . O g g i s o l o u n ’ i m p r e s a s u q u a t t r o r i s c o n t r a u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l c r e d i t o , m a è e v i d e n t e c h e s t a n d a r d c o m e q u e l l i d i b u s i n e s s c o n t i n u i t y o i n a m b i t o E s g p o s s a n o c o n t r i b u i r e a r a f f o r z a r e i l p r o f i l o d i r i s c h i o e s o s t e n e r e l a r e s i l i e n z a d e l l e i m p r e s e . P e r q u e s t o C o n f o r m a c o n t i n u e r à a i m p e g n a r s i p e r p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l l a c e r t i f i c a z i o n e n o n s o l o c o m e g a r a n z i a d i c o n f o r m i t à , m a c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r l o s v i l u p p o , l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e l a s o s t e n i b i l i t à d e l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o ” .