R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a p r e s o p a r t e , s a b a t o 1 8 o t t o b r e a S a n P a o l o e m e r c o l e d ì 2 2 o t t o b r e a R i o d e J a n e i r o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 1 3 ª e d i z i o n e d i E s p o r t a r e l a D o l c e V i t a , i l r a p p o r t o r e a l i z z a t o d a l C e n t r o S t u d i d i C o n f i n d u s t r i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S a c e e c o n i l s o s t e g n o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , A n f a o , C o n f i n d u s t r i a A c c e s s o r i M o d a , C o n f i n d u s t r i a M o d a , F e d e r a l i m e n t a r e e F e d e r l e g n o A r r e d o , c h e i n d i v i d u a n e l M a d e i n I t a l y d i q u a l i t à l a l e v a p i ù s o l i d a p e r r a f f o r z a r e l a p r e s e n z a d e l P a e s e n e l m o n d o a t t r a v e r s o p a r t n e r s h i p e c o n o m i c h e e c u l t u r a l i d i l u n g o p e r i o d o . I l c u o r e d e l l ’ a n a l i s i è q u e l l o r e l a t i v o a l “ B e l l o e b e n f a t t o ” ( B b f ) , i c u i p i l a s t r i p o r t a n t i s o n o l e “ 3 F ” ( F a s h i o n , F o o d , F u r n i t u r e ) a i q u a l i s i a g g i u n g e l a N a u t i c a , c h e d i v e n t a v e t r i n a p r i v i l e g i a t a p e r m o l t i c o m p a r t i d e l B b f . “ I l M a d e i n I t a l y n e l l a n a u t i c a s i d i s t i n g u e p e r l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e d e s i g n , s t i l e e c u r a d e l d e t t a g l i o , i n u n e q u i l i b r i o p e r f e t t o t r a e s t e t i c a e f u n z i o n a l i t à . I n o s t r i c l i e n t i p e r c e p i s c o n o q u e s t o v a l o r e c o m e q u a l c o s a d i u n i c o e n o n r e p l i c a b i l e : n o n s i t r a t t a s o l o d i c o s t r u i r e u n ’ i m b a r c a z i o n e , m a d i t r a s m e t t e r e u n a c u l t u r a , u n a p p r o c c i o a r t i g i a n a l e c h e r i f l e t t e l a t r a d i z i o n e e l ’ e c c e l l e n z a i n d u s t r i a l e i t a l i a n e – h a d i c h i a r a t o F a b i o P l a n a m e n t e , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , p r e s e n t e a S a n P a o l o e R i o d e J a n e i r o c o m e t e s t i m o n i a l d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o , e c c e l l e n z a d e l B e l l o e B e n F a t t o . L e i m b a r c a z i o n i i t a l i a n e i n c a r n a n o i n m o d o a u t e n t i c o i l c o n c e t t o d i " D o l c e V i t a " , u n i d e a l e d i s t i l e e q u a l i t à c h e c o n t i n u a a i s p i r a r e e a f f a s c i n a r e n o n s o l o i l B r a s i l e , m a t u t t o i l m o n d o ” . D a u n a p a n o r a m i c a d e l l ’ a n d a m e n t o s e t t o r i a l e d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e d i p r o d o t t i B b f n e l t r i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 5 , u n p e r i o d o s e g n a t o d a s i g n i f i c a t i v e c r i t i c i t à , m a a n c h e d a s e g n a l i g r a d u a l i d i r i o r i e n t a m e n t o d e l l a d o m a n d a i n t e r n a z i o n a l e , e m e r g e c o m e a l c u n i c o m p a r t i s i a n o r i u s c i t i a e s p r i m e r e u n a c r e s c i t a s o l i d a e c o s t a n t e , m e n t r e a l t r i h a n n o m o s t r a t o m a g g i o r i d i f f i c o l t à d i a d a t t a m e n t o . T r a i s e t t o r i t r a i n a n t i s p i c c a n o l a n a u t i c a e i l c o m p a r t o c h i m i c o , f a r m a c e u t i c o e c o s m e t i c o . L a n a u t i c a , i n p a r t i c o l a r e , c o n f e r m a u n a t r a i e t t o r i a e s p a n s i v a i n i n t e r r o t t a , c o n t a s s i d i c r e s c i t a a d o p p i a c i f r a p e r t r e a n n i c o n s e c u t i v i . C o n o l t r e 1 7 0 m i l i a r d i d i e u r o d i b e n i a d a l t o v a l o r e s i m b o l i c o e i d e n t i t a r i o , i l M a d e i n I t a l y c o n t i n u a a d i s t i n g u e r s i p e r l a c a p a c i t à d i f o n d e r e a r t i g i a n a l i t à , i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , o f f r e n d o a i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i n o n s o l o p r o d o t t i , m a c o n t e n u t i c u l t u r a l i e r e l a z i o n i d i f i d u c i a . L a r i c e r c a s t i m a u n p o t e n z i a l e a g g i u n t i v o d i 2 7 , 6 m i l i a r d i d i e u r o d i e x p o r t B B F , d i c u i 1 9 , 4 m i l i a r d i n e i m e r c a t i m a t u r i e 8 , 2 m i l i a r d i n e i m e r c a t i e m e r g e n t i . T r a i p r i m i f i g u r a n o S t a t i U n i t i , G e r m a n i a , F r a n c i a , R e g n o U n i t o e S p a g n a . S u l f r o n t e e m e r g e n t e , i P a e s i c o n i l p o t e n z i a l e p i ù e l e v a t o s o n o C i n a , E m i r a t i A r a b i U n i t i e T u r c h i a , c o n s e t t o r i t r a i n a n t i c o m e a l i m e n t a r i , m o d a , a r r e d o e g i o i e l l e r i a . D a u n c o n f r o n t o t r a I t a l i a , F r a n c i a e G e r m a n i a n e i c o m p a r t i d e l B B F n e l p r i m o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 s i e v i n c e c o m e l ’ I t a l i a r e g i s t r i r i s u l t a t i p a r t i c o l a r m e n t e p o s i t i v i n e i c o m p a r t i d e l l a n a u t i c a ( + 2 6 , 7 % ) e d e l l a c h i m i c a , f a r m a c e u t i c a e c o s m e t i c a ( + 9 , 8 % ) , i n c u i s u p e r a n e t t a m e n t e e n t r a m b i i c o n c o r r e n t i e u r o p e i . B u o n i s e g n a l i e m e r g o n o a n c h e d a l l a p e l l i c c e r i a ( + 3 , 7 % ) , s e p p u r c o n p e r f o r m a n c e m o l t o i n f e r i o r i r i s p e t t o a l f o r t e r i m b a l z o f r a n c e s e ( + 3 7 , 3 % ) e i n u n c o n t e s t o d i v o l a t i l i t à . C o m e e m e r g e d a l l ’ a n a l i s i , n e l l ’ a r e a A m e r i c a L a t i n a e C a r a i b i ( A L C ) s i a p r e o g g i u n a n u o v a f a s e d i c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a e c u l t u r a l e c o n l ’ I t a l i a . T r a i l 2 0 1 8 e i l 2 0 2 4 , l ’ e x p o r t d i p r o d o t t i d e l s e t t o r e B B F è c r e s c i u t o i n m e d i a d e l 1 0 % a n n u o , m e n t r e a u m e n t a a n c h e l a d o m a n d a d i c o m p e t e n z e , c r e a t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à , v a l o r i c h e r e n d o n o u n i c o i l l e g a m e t r a l e d u e a r e e . L e n u m e r o s e c o m u n i t à d i o r i g i n e i t a l i a n a r a p p r e s e n t a n o i n o l t r e u n p o n t e n a t u r a l e p e r r e l a z i o n i f o n d a t e s u b e l l e z z a , q u a l i t à e i n n o v a z i o n e r e s p o n s a b i l e . L ’ a c c o r d o t r a U n i o n e E u r o p e a e M e r c o s u r , s i g l a t o n e l d i c e m b r e 2 0 2 4 e a p p r o v a t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , a p r e u n a n u o v a s t a g i o n e d i s c a m b i c o n 4 m i l i a r d i d i e u r o d i d a z i i n m e n o p e r l e i m p r e s e e u r o p e e , 5 7 i n d i c a z i o n i g e o g r a f i c h e i t a l i a n e t u t e l a t e e o l t r e 1 . 4 0 0 i m p r e s e i t a l i a n e g i à a t t i v e n e l l ’ a r e a . S e c o n d o i l C e n t r o S t u d i C o n f i n d u s t r i a , l a p i e n a a t t u a z i o n e d e l l ’ i n t e s a p o t r e b b e g e n e r a r e o l t r e 1 , 1 m i l i a r d i d i e u r o d i e x p o r t a g g i u n t i v o v e r s o i P a e s i M e r c o s u r , o l t r e a i 7 , 4 m i l i a r d i g i à r e a l i z z a t i n e l 2 0 2 4 . U n ’ o c c a s i o n e n o n s o l o c o m m e r c i a l e , m a a n c h e d i c o o p e r a z i o n e i n d u s t r i a l e e p r o g e t t u a l e , p e r c o s t r u i r e c a t e n e d e l v a l o r e p i ù i n t e g r a t e e s o s t e n i b i l i t r a E u r o p a e A m e r i c a L a t i n a . “ I l r a f f o r z a m e n t o d e l M a d e i n I t a l y p a s s a d a u n a s t r a t e g i a d i a p e r t u r a e n o n d i c h i u s u r a d e l c o m m e r c i o . L ’ a c c o r d o c o n i l M e r c o s u r è u n b a n c o d i p r o v a p e r l a c a p a c i t à d e l l ’ E u r o p a d i a g i r e c o m e p o t e n z a e c o n o m i c a g l o b a l e e p e r l ’ I t a l i a d i p r o m u o v e r e r e l a z i o n i b a s a t e s u s c a m b i r e c i p r o c i e c r e s c i t a c o n d i v i s a ” , h a d i c h i a r a t o B a r b a r a C i m m i n o , V i c e P r e s i d e n t e p e r l ’ E x p o r t e l ’ A t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i d i C o n f i n d u s t r i a . I n u n a r e g i o n e c o m e q u e l l a d e i P a e s i M e r c o s u r , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a c r e s c i t a d e i r e d d i t i p r o - c a p i t e m a g g i o r e r i s p e t t o a l l e a l t r e p r i n c i p a l i a r e e d i i n t e r e s s e e c o n o m i c o , i l f a t t o c h e i l M a d e i n I t a l y s i a p e r c e p i t o c o m e u n s i m b o l o d e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a p r o p r i a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e d a p a r t e d e i c o n s u m a t o r i è c h i a r a m e n t e u n f a t t o r e c h i a v e c h e , s e a b i l m e n t e s f r u t t a t o , r i s u l t e r e b b e d e t e r m i n a n t e p e r l e f u t u r e p o t e n z i a l i t à d e l l ’ e x p o r t i t a l i a n o n e l l ’ a r e a . A l l ’ i n t e r n o d e l p e r i m e t r o d e l B B F , p e r l ’ I t a l i a s p i c c a n o i s e t t o r i d e l l ’ O c c h i a l e r i a , N a u t i c a e G i o i e l l e r i a - o r e f i c e r i a . L a s e g m e n t a z i o n e p e r c o m p a r t o d e l l ’ e x p o r t m o n d i a l e B B F n e l m e r c a t o A L C m o s t r a l a p e r v a s i v i t à d i C i n a e S t a t i U n i t i . L ’ I t a l i a r i s u l t a e s s e r e c o m p e t i t i v a i n a l c u n i c o m p a r t i s p e c i f i c i : l a q u o t a d i m e r c a t o d e t e n u t a a l 2 0 2 3 n e l l a N a u t i c a è d e l 1 5 , 5 % , n e l l ’ O c c h i a l e r i a d e l 2 6 , 6 % e n e l l a G i o i e l l e r i a - o r e f i c e r i a d e l 2 9 , 4 % . D a s o l i q u e s t i c o m p a r t i c o n t a n o p e r p i ù d e l l a m e t à d e l t o t a l e i t a l i a n o e s p o r t a t o n e l l ’ a r e a ( 7 1 , 5 % ) .