R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i f f u s i o g g i d a l C e n t r o S t u d i C o n f i n d u s t r i a r e s t i t u i s c o n o u n q u a d r o p r e o c c u p a n t e : l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a è q u a s i f e r m a p r o p r i o n e l l a f a s e i n c u i i l P n r r d o v r e b b e e s p r i m e r e i l m a s s i m o d e l l a s u a c a p a c i t à d i s p i n t a . I c o n s u m i r e s t a n o d e b o l i , f r e n a t i d a l l ’ i n c e r t e z z a ; l ’ e x p o r t s o f f r e ; l ’ i n d u s t r i a c o n t i n u a a m u o v e r s i i n m o d o i n s t a b i l e . G l i i n v e s t i m e n t i l e g a t i a l P n r r r e s t a n o l ’ u n i c a v e r a l e v a d i c r e s c i t a , i n u n c o n t e s t o i n c u i l a d o m a n d a i n t e r n a n o n r i p a r t e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e è s o t t o p r e s s i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " È u n p a r a d o s s o g r a v e : m e n t r e s o n o i n c o r s o g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i p i ù i n g e n t i d e l l a s t o r i a r e c e n t e , i l P a e s e n o n r i e s c e a t r a s f o r m a r l i i n u n a t r a i e t t o r i a s o l i d a d i s v i l u p p o . Q u e s t o s e g n a l a u n p r o b l e m a d i f o n d o , c h e n o n p u ò e s s e r e a t t r i b u i t o s o l o a l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e . P e s a l ’ a s s e n z a d i u n a s t r a t e g i a e c o n o m i c a c o m p l e s s i v a d a p a r t e d e l l ’ e s e c u t i v o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i , i n c a p a c e d i a c c o m p a g n a r e i l P n r r c o n p o l i t i c h e p e r s o s t e n e r e i r e d d i t i , r a f f o r z a r e l a d o m a n d a e r i l a n c i a r e i l s i s t e m a p r o d u t t i v o " . " D a m e s i v i e n e a n n u n c i a t o u n d e c r e t o e n e r g i a c h e d o v r e b b e a f f r o n t a r e i l n o d o d e i c o s t i p e r f a m i g l i e e i m p r e s e , m a c h e r e s t a c h i u s o i n u n c a s s e t t o . N e l f r a t t e m p o i p r e z z i d i p e t r o l i o e g a s t o r n a n o a s a l i r e e l a p r e s s i o n e s u i b i l a n c i f a m i l i a r i e s u i c o n t i d e l l e a z i e n d e a u m e n t a . S e t t o r i i n d u s t r i a l i c r u c i a l i c o m e a u t o m o t i v e e s i d e r u r g i a a t t r a v e r s a n o u n a c r i s i p r o f o n d a , s e n z a c h e i l g o v e r n o m e t t a i n c a m p o u n a v i s i o n e , s t r u m e n t i e r i s o r s e a d e g u a t e p e r g o v e r n a r e l e t r a n s i z i o n i i n c o r s o " . " D i f r o n t e a q u e s t o s c e n a r i o - c o n t i n u a M i s i a n i - l a d e s t r a a p p a r e c o n c e n t r a t a s u t u t t ’ a l t r o : l e l i t i i n t e r n e s u l l a s p a r t i z i o n e d e l l e s o c i e t à p a r t e c i p a t e e d e l l e a u t o r i t à c h e d o v r e b b e r o e s s e r e i n d i p e n d e n t i , c o m e l a C o n s o b , o c c u p a n o p i ù s p a z i o d e l l ’ a g e n d a e c o n o m i c a . C o s ì s i p e r d e t e m p o p r e z i o s o e s i i n d e b o l i s c e i l P a e s e . S e r v o n o s c e l t e c h i a r e : u n a p o l i t i c a e n e r g e t i c a c o r a g g i o s a , m i s u r e p e r r a f f o r z a r e r e a l m e n t e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i r e d d i t i , u n a v e r a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e c h e a c c o m p a g n i l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o . S e n z a q u e s t a d i r e z i o n e , a n c h e l a s p i n t a d e l P n r r r i s c h i a d i n o n b a s t a r e . S f i d e i m p o r t a n t i , d i f r o n t e a c u i e m e r g e t u t t a l ’ i n a d e g u a t e z z a d i q u e s t o g o v e r n o " .