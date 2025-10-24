M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o a M i l a n o L e a s e 2 0 2 5 i l S a l o n e d e l l e a s i n g o r g a n i z z a t o d a A s s i l e a , a p e r t o s i m e r c o l e d ì c o n i l m e s s a g g i o d i s a l u t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e l ’ i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a G i a n c a r l o G i o r g e t t i . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i t e m i d e l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e l l o s v i l u p p o d e l l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a e l a c r e s c i t a d e i t a l e n t i n e l l e a s i n g . L a s e s s i o n e “ C o m e l ’ a i c a m b i e r à i l m o n d o d e l c r e d i t o e i s e r v i z i f i n a n z i a r i ” h a v i s t o g l i i n t e r v e n t i d i A l e s s a n d r o B a r a r d i , H e a d o f A n a l i t i c s & A r t i f i c i a l I n t e l l g e n c e U n i C r e d i t G r o u p , F e d e r i c o B i s s o l o t t i , T e c h n o l o g y S a l e s L e a d e r I b m I t a l i a , e U l j a n S h a r k a , c e o D o m y n . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ' t r a d i z i o n a l e ' , B i s s o l o t t i h a r i c o r d a t o c o m e n e l l e b a n c h e c i s o n o d a t e m p o m o d e l l i a d d e s t r a t i s u s e r i e s t o r i c h e d a c u i s o n o s t a t e r e a l i z z a t e a n a l i s i p r e d i t t i v e s u l l e p r o b a b i l i t à d i d e f a u l t , s u i c o s t i d e i s e r v i z i o d i u n p r o d o t t o . M a p e r e s s e r e i m p l e m e n t a t i q u e s t i m o d e l l i r i c h i e d o n o c o m p e t e n z e s t a t i s t i c o - m a t e m a t i c h e e l i n g u a g g i d i p r o g r a m m a z i o n e . “ I l c a m b i a m e n t o e n o r m e s i è v e r i f i c a t o c o n m o d e l l i a d d e s t r a t i s u u n a g r a n d i s s i m a q u a n t i t à d i d a t i , t e s t i , i m m a g i n i , v i d e o , c o n l ’ a i c o s i d d e t t a g e n e r a t i v a c h e c o n s e n t e l ’ i n t e r a z i o n e a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o n a t u r a l e , a p r e n d o l a p o r t a a t a n t i s s i m i u t e n t i p e r g e n e r a r e c o n t e n u t i , s v i l u p p a r e a n a l i s i , s e n z a p i ù b i s o g n o d e l d a t a s c i e n t i s t - h a s o t t o l i n e a t o - . È i n t e r e s s a n t e c a p i r e c o m e v i e n e a p p l i c a t a . L ’ 8 6 % d e l l e a z i e n d e s i a p p r e s t a a d a n d a r e i n p r o d u z i o n e c o n q u e s t e t e c n o l o g i e , c o n u n a p p r o c c i o p i ù t a t t i c o a v e n d o s e l e z i o n a t o a l c u n i c a s i d ’ u s o . U n 8 % s t a a v e n d o u n a p p r o c c i o d i t i p o s t r a t e g i c o , q u i n d i n o n p e r u n r i t o r n o i n t e r m i n i d i p r o d u t t i v i t à , m a c o m e l e v a t r a s f o r m a t i v a d e l p r o p r i o b u s i n e s s . I n q u e s t o c a s o n o n è s o l o u n c a m b i o t e c n o l o g i c o , m a u n c a m b i o c u l t u r a l e c h e i m p a t t a a n c h e s u l l e p e r s o n e , c h e v a n n o ‘ r i s k i l l a t e ’ , s u l l a s i c u r e z z a , s u l l a t r a s p a r e n z a , s u l l ’ e t i c a ” . N e g l i a n n i q u e s t o h a p e r m e s s o d i d i f f e r e n z i a r e m e g l i o i l c l i e n t e d a l p u n t o d i v i s t a d e l r i s c h i o , c o n u n m o n i t o r a g g i o p r o a t t i v o . “ I n U n i c r e d i t a b b i a m o d i v e r s e d e c i n e d i m o d e l l i i n q u e s t o s e n s o ” - h a c o m m e n t a t o B a r a r d i - “ a b b i a m o i n t r o d o t t o l ’ A . I . i n p a r t i c o l a r e n e l l a g e n e r a z i o n e d i r e p o r t c h e p o s s o n o a i u t a r e a r a c c o g l i e r e p i ù v e l o c e m e n t e l e i n f o r m a z i o n i e p r o c e d e r e a l t r e t t a n t o v e l o c e m e n t e a l l a d e c i s i o n e . A n c h e n e l c a s o d e l l ' A g e n t i c A . I . , l a f o r m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e p u ò o p e r a r e i n m o d o a u t o n o m o a l f i n e d i r a g g i u n g e r e o b i e t t i v i c o m p l e s s i , n o n a b b i a m o l a s o s t i t u z i o n e d e l l ’ u o m o , m a p i u t t o s t o s i s t e m i c o o p e r a t i v i i n t e l l i g e n t i ” . I l t e m a d e l f u t u r o s a r à q u e l l o d e l l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e , p o i c h é r i s u l t a i m p o s s i b i l e d i v i d e r e l ’ i n f o r m a z i o n e d a l l o s t r u m e n t o t e c n o l o g i c o . “ Q u e s t ’ u l t i m o i n t r o d u c e a l c u n e i n f o r m a z i o n i e c h e n o n p o s s o n o e s s e r e c e d u t e , h a a g g i u n t o t o B a r a r d i C r e d i a m o c h e c i s a r a n n o d u n q u e d i v e r s e A . I . . A l c u n e r i g u a r d a n o l a p r o c e s s a z i o n e d e i d a t i , a d e s e m p i o l a r i c e r c a s u i n t e r n e t . Q u a n d o a b b i a m o i n v e c e a c h e f a r e c o n d a t i d e i c l i e n t i o s t r a t e g i e d i c r e d i t o , l ’ a n a l i s i d e l p r i c i n g o c o m u n q u e a b b i a m o i n f o r m a z i o n i c o n f i d e n z i a l i c h e r i c h i e d o n o l a p r o p r i e t à d e l l a s t e s s a , i n q u e s t o c a s o g l i o p e r a t o r i f i n a n z i a r i d o v r a n n o d i v e n t a r e o r g a n i z z a z i o n i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ” . L a s e s s i o n e “ N u o v a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e u r o p e a ” h a v i s t o c o n f r o n t a r s i S t e f a n o F i r p o , D i r e t t o r e G e n e r a l e A s s o n i m e , G r e g o r i o D e F e l i c e , C h i e f E c o n o m i s t I n t e s a S a n P a o l o , e M a r c o C a l a b r ò , C a p o d i p a r t i m e n t o p o l i t i c h e p e r l e i m p r e s e d e l M i m i t . N e l s u o s a l u t o d i a p e r t u r a i l S o t t o s e g r e t a r i o M I M I T M a s s i m o B i t o n c i h a r i c o r d a t o c o m e i l l e a s i n g s i a u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r s o s t e n e r e g l i i n v e s t i m e n t i g r a z i e a l l a p r o p r i a f l e s s i b i l i t à . “ I l f o n d o g a r a n z i a P m i c o n t i n u a a s o s t e n e r e l e p m i , a n c h e g r a z i e a l l e a s i n g , e s t i a m o l a v o r a n d o c o n i l M e f p e r d e f i n i r e i l r e g o l a m e n t o p e r i l 2 0 2 6 a l f i n e d i g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a l l o s t r u m e n t o , C o n f i d i a m o n e l l a p r o r o g a i n t e g r a l e d e l l a m i s u r a ” . D e F e l i c e h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ E u r o p a a b b i a u n m o d e l l o d i c r e s c i t a e s s e n z i a l m e n t e b a s a t o s u l l ’ e x p o r t , t r a i n a t o d a i n p a r t i c o l a r e d a G e r m a n i a e I t a l i a . “ A b b i a m o i n v e c e b i s o g n o d i r a d d o p p i a r e g l i i n v e s t i m e n t i n e i s e t t o r i s t r a t e g i c i c h e c r e a n o m a g g i o r v a l o r e a g g i u n t o , p r o p r i o q u e l l i i n c u i a b b i a m o a c c u m u l a t o m a g g i o r r i t a r d o r i s p e t t o a U s a e C i n a . Q u i c i g u a r d i a m o i l n o s t r o f u t u r o m e n t r e a b b i a m o e s s e n z i a l m e n t e u n a c c o r d o s o l o s u l l a d i f e s a c h e , c o m e n e l c a s o d e l l a p a n d e m i a e i l s u c c e s s i v o N e x t G e n e r a t i o n U e , v e d e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a r i s p o n d e r e s o l o q u a n d o s o t t o p o s t a a u n a m i n a c c i a ” . S e c o n d o l ’ a n a l i s i d i M a r i o D r a g h i s e r v o n o 8 0 0 m i l i a r d i d i e u r o p e r a n n o , c i f r a c h e d e r i v a d a l l a s o m m a t o r i a d e i r a p p o r t i d e l l a s t e s s a C o m m i s s i o n e s u d i f e s a , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e c a l o d e l l a n a t a l i t à . “ O g n i a n n o l ' E u r o p a r i s p a r m i a 5 0 0 m i l i a r d i d i e u r o , I t a l i a c i r c a 5 0 , r i s p e t t o a q u a n t o i n v e s t e . N o n è q u i n d i u n p r o b l e m a d i m a n c a n z a d i f o n d i , m a d i i n d i v i d u a r e i c o r r e t t i c a n a l i p e r t r a s f o r m a r l i i n i n v e s t i m e n t i , b a t t e n d o l a c a p a c i t à a t t r a t t i v a d e g l i S t a t i U n i t i ” , h a c o n c l u s o i l C h i e f E c o n o m i s t d i I n t e s a S a n P a o l o . F i r p o h a a p p u n t a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l f a t t o c h e “ s e l ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i a t t i v a r e 8 0 0 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i , s o p r a t t u t t o p r i v a t i , o c c o r r o n o a n c h e i p r o g e t t i . D a l n o s t r o o s s e r v a t o r i o n o n n e v e d i a m o t a n t i , p e n s i a m o a d e s e m p i o a l c a s o d e g l i i n c e n t i v i m e s s i s u e n e r g i e r i n n o v a b i l i e d e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , c h e p e r ò è s t a t a c o l t a p r e v a l e n t e m e n t e d a s o g g e t t i n o n e u r o p e i . L ' i n d u s t r i a e u r o p e a d e v e f a r s i a v a n t i . S u i c a p i t a l i , o s s e r v o c h e a b b i a m o f o n d i p e n s i o n e a s s o l u t a m e n t e i n a d e g u a t i r i s p e t t o a d e s e m p i o a l m e r c a t o a m e r i c a n o , c ' è u n t e m a d i r e g o l e c h e s i a n o e f f e t t i v a m e n t e c o m u n i e i n f i n e c h e t u t t i i s e r v i z i b a n c a r i c h e t o c c a n o i m e r c a t i d i c a p i t a l i o g g i s o n o a b b a s t a n z a i n m a n o a o p e r a t o r i n o n e u r o p e i . D o b b i a m o q u i n d i s p i n g e r e a n c h e s u l l ’ u n i o n e d e l m e r c a t o d e i c a p i t a l i ” . P e r C a l a b r o “ è v e r o c h e l ’ E u r o p a d à l ’ i m p r e s s i o n e d i s v e g l i a r s i q u a n d o è s o t t o m i n a c c i a , l o r i s c o n t r i a m o a n c h e n o i n e l c o n f r o n t o c o n l a C o m m i s s i o n e . P e r o a d e s s o q u a l c o s a s i m u o v e , o r a o c c o r r e r e p r o c e d e r e c o n v e l o c i t à , m a a n c h e c o n p r a g m a t i s m o . S e v o g l i a m o t o r n a r e a g e n e r a r e c a m p i o n i i n d u s t r i a l i , d o b b i a m o i n n a n z i t u t t o p e n s a r e a t u t e l a r e q u e l l i c h e g i à a b b i a m o . P e n s i a m o i n v e c e c o m e s o n o a n d a t e l e c o s e c o n l ' a u t o m o b i l e , o l t r e t u t t o c o n u n a c o n t i n u a i n c e r t e z z a s u l l e r e g o l e . S i f a f i n a l m e n t e s t r a d a l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l a n e c e s s i t à d i p o r r e l ' i n d u s t r i a a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a c o m e f a t t o r e d i s v i l u p p o s o c i a l e . I n q u e s t o c a m b i a m e n t o l ' I t a l i a è s t a t a p r o t a g o n i s t a . C i s i a m o m o s s i c e r c a n d o u n c o o r d i n a m e n t o r i s t r e t t o c o n G e r m a n i a e F r a n c i a , c r e a n d o u n n u o v o f o r m a t o d i c o n f r o n t o b i l a t e r a l e , i n p a r t i c o l a r e s u m a t e r i e p r i m e e n u o v e t e c n o l o g i e ” . V e n e n d o a l l e p o l i t i c h e n a z i o n a l e , “ p e r a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i a b b i a m o s e m p l i f i c a t o l e r e g o l e , s o p r a t t u t t o p e r q u e l l i d i g r a n d i d i m e n s i o n i , c o n p e r c o r s i f a c i l i t a t i g r a z i e a l l ’ a r t i c o l o 1 3 d e l d e c r e t o 2 0 2 3 c h e r i c o n o s c e l ' i n t e r e s s e s t r a t e g i c o n a z i o n a l e d e l s i n g o l o p r o g e t t o e n o m i n a u n c o m m i s s a r i o c h e p u ò a t t u a r e p e r c o r s i a u t o r i z z a t i v i s e m p l i f i c a t i . P e n s o a i s e m i c o n d u t t o r i a C a t a n i a , a l p a c k a g i n g i n P i e m o n t e . S u l l e m a t e r i e p r i m e c r i t i c h e c i s i a m o d o t a t i d i u n a l e g g e s p e c i f i c a , c o n p r o g e t t i i n S a r d e g n a , T o s c a n a , L a z i o e V e n e t o ” . “ C o n p o c h e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e ” - h a c o n c l u s o i l r a p p r e s e n t a n t e d e l M I M I T - “ s i a m o r i u s c i t i a o t t e n e r e i l r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a N u o v a S a b a t i n i , p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à d e l l a m i s u r a e t r a s f o r m a r e i l P i a n o 5 . 0 d a c r e d i t o d i i m p o s t a a i p e r - a m m o r t a m e n t o p e r s u p e r a r e u n a s e r i e d i l i m i t i r e g o l a t o r i e u r o p e i a n c h e p o t e n d o f i n a n z i a r e l e i m p r e s e e n e r g i c h e , f i n o a o g g i e s c l u s e ” . I l S a l o n e d e l l e a s i n g s i è c o n c l u s o c o n l a t a v o l a r o t o n d a d e d i c a t a a l l a c r e s c i t a d e i t a l e n t i , d o v e s o n o i n t e r v e n u t i i V i c e P r e s i d e n t i d i A s s i l e a C h r i s t i a n F i s c h n a l l e r , D i r e t t o r e C o m m e r c i a l e H y p o V o r a r l b e r g L e a s i n g , S t e f a n o S c h i a v i , D e p u t y G e n e r a l M a n a g e r B n p L e a s i n g S o l u t i o n s , e M a s s i m o T r i p u z i , D i r e t t o r e g e n e r a l e C r e d i t A g r i c o l e . F l e s s i b i l i t à n e l l ’ o r a r i o , s m a r t w o r k i n g , a m b i e n t e d i l a v o r o a l l ’ a v a n g u a r d i a , a d e s i o n e a i v a l o r i d i s o s t e n i b i l i t à , e q u i l i b r i o t r a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e e p e r s o n a l e , m a s o p r a t t u t t o l a c a p a c i t à d i m a n t e n e r e l e p r o m e s s e s o n o s t a t t i e v i d e n z i a t i c o m e i p r i n c i p a l i a t t r a t t o r i . P e r F i s c h n a l l e r “ è i m p o r t a n t e t r a s m e t t e r e l a m i s s i o n d e l l ’ a z i e n d a d o b b i a m o l a v o r a r e s u l l i n g u a g g i o p e r f a r c o m p r e n d e r e a i g i o v a n i l ’ i m p o r t a n z a d e l l a v o r o c h e s v o l g o n o o s t a n n o p e r i n i z i a r e , e v i d e n z i a n d o i l r u o l o i m p o r t a n t i s s i m o c h e q u e s t o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o h a p e r l a c r e s c i t a d e l l ’ e c o n o m i a e d e l P a e s e . D o b b i a m o m e t t e r e a l c e n t r o d e l l a c o m u n i c a z i o n e i l c l i e n t e , q u e s t o n o n d e v e v a l e r e s o l o p e r l ’ a r e a c o m m e r c i a l e , m a p e r t u t t e l e a r e e d e l l ’ a z i e n d a , a n c h e p e r q u e s t o a i g i o v a n i c h e e n t r a n o f a c c i a m o f a r e u n p e r c o r s o i n t u t t i i r e p a r t i ” . S e c o n d o S c h i a v i “ i l c a p i t a l e u m a n o è a l c e n t r o d e l l a n o s t r a a t t e n z i o n e e a t t r a r r e t a l e n t i è u n a p r i o r i t à , s p e c i a l m e n t e l a c o m b i n a z i o n e d i c o m p e t e n z e e m o t i v a z i o n i c h e l a s c i n o i n t r a v e d e r e u n a p o t e n z i a l i t à d i l e a d e r s h i p . C o m e a t t r a r r e i m i g l i o r i ? D o b b i a m o p a r l a r e i l l i n g u a g g i o d e l v a l o r e , e s s e r e i n g r a d o d i o f f r i r e u n b u o n a l l i n e a m e n t o a n c h e c o n i v a l o r i p e r s o n a l i . Q u i n d i d o b b i a m o d i m o s t r a r e d i e s s e r e s e n s i b i l i a t t e n t i a i v a l o r i d i d u t t i l i t à e i n c l u s i v i t à p e r c o m p e t e r e c o n l e i m p r e s e p i ù a t t r a t t i v e . T r i p u z z i h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ i s e t t o r i c h e v e n g o n o p e r c e p i t i c o m e m a g g i o r m e n t e a t t r a t t i v i , p e r c h é c a p a c i d i i n c i d e r e d i p i ù n e l c a m b i a m e n t o , s o n o q u e l l i t e c n o l o g i c i , d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a d i g i t a l e f e d e l F i n t e c h . I g i o v a n i n o n s o n p i ù a t t r a t t i d a l p e r c o r s o v e r t i c a l e d i c a r r i e r a , p e r l o r o a l t r i c a p i s a l d i s o n o l a d i n a m i c i t à d e l s e t t o r e , f l e s s i b i l i t à d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e c o a c h i n g i n d i v i d u a l i , n e c e s s i t à d i s t i m o l i c o n t i n u i . C o m e c o m u n i c a r e m e g l i o ? E s s e n d o p r e s e n t i d o v e s o n o i g i o v a n i , u n i v e r s i t à e s t a r t u p i n n a n z i t u t t o , e p a r l a r e i l l i n g u a g g i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à . P e r q u e s t o i n a z i e n d a a b b i a m o a v v i a t o u n p r o g e t t o s p e c i f i c o m i r a t o a l l o s v i l u p p o d i u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a i n d i v i d u a l e ” .