R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G r a n f i n a l e , i e r i s e r a , n e l l a c a p i t a l e d e l K a z a k i s t a n A s t a n a , d i ' S i l k W a y S t a r ' , p r i m o g r a n d e c o n c o r s o v o c a l e a s i a t i c o . L a c o m p e t i z i o n e c a n o r a , c h e s i p o t r e b b e d e f i n i r e l ' E u r o v i s i o n a s i a t i c o , è s t a t a v i n t a d a l l a c a n t a n t e m o n g o l a M i c h e l l e J o s e p h , c o m e r i p o r t a l ' a g e n z i a d i s t a m p a k a z a k a Q a z i n f o r m . L a m a n i f e s t a z i o n e s i p r o p o n e d i " p r o m u o v e r e i l d i a l o g o c u l t u r a l e t r a i P a e s i a s i a t i c i e d i a m p l i a r e i l e g a m i u m a n i t a r i t r a i p o p o l i " , c o m e h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l K a z a k i s t a n , K a s s y m - J o m a r t T o k a y e v , n e l s u o d i s c o r s o l e t t o d a l C o n s i g l i e r e d i S t a t o d e l l a R e p u b b l i c a d e l K a z a k i s t a n , E r l a n K a r i n . L a f i n a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a p r o d u z i o n i s c e n i c h e a r t i c o l a t e e n u m e r i m u s i c a l i d i a l t o l i v e l l o , h a r i u n i t o s e t t e c o n c o r r e n t i p r o v e n i e n t i d a A r m e n i a , G e o r g i a , K a z a k h s t a n , C i n a , M o n g o l i a e U z b e k i s t a n . O g n i i n t e r p r e t e h a p r e s e n t a t o u n b r a n o n e l l a p r o p r i a l i n g u a t r a s f o r m a n d o i l p a l c o i n u n a m a p p a m u s i c a l e d e l l ' A s i a .