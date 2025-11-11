R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ U n g r u p p o c o m e i l n o s t r o d e v e i m p a r a r e a c o m u n i c a r e a n c h e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , u t i l i z z a n d o i l o r o l i n g u a g g i e s t r u m e n t i ” . Q u e s t e l e p a r o l e d i F e r n a n d o V a c a r i n i , r e s p o n s a b i l e m e d i a r e l a t i o n s , c o r p o r a t e r e p u t a t i o n a n d d i g i t a l P r G r u p p o U n i p o l , i n t e r v e n u t o a l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l a R o m a , e v e n t o i d e a t o d a I l a r i o V a l l i f u o c o e p r o m o s s o d a S o c i a l R e p o r t e r s , c o n U n i p o l c o m e m a i n p a r t n e r . V a c a r i n i h a s p i e g a t o c o m e l a s c e l t a d i s o s t e n e r e p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o i l F e s t i v a l n a s c a d a l l a v o l o n t à d i r a f f o r z a r e u n a p p r o c c i o c o m u n i c a t i v o p i ù i n c l u s i v o e c o n t e m p o r a n e o : “ A c c a n t o a i m e t o d i t r a d i z i o n a l i , c o m e i c o m u n i c a t i s t a m p a e l e m e d i a r e l a t i o n s , u t i l i z z i a m o s t r u m e n t i d i g i t a l i e i l n o s t r o p r o g e t t o d i b r a n d j o u r n a l i s m C h a n g e s , c h e r a c c o n t a l e t e n d e n z e d e l m e r c a t o . P e r r a g g i u n g e r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i o c c o r r e s a p e r p a r l a r e l o r o c o n g l i s t r u m e n t i c h e p r e f e r i s c o n o e , p e r f a r e q u e s t o , c i a v v a l i a m o d e l l e p e r s o n e c h e h a n n o u n ' e t à a n a g r a f i c a m o l t o g i o v a n i l e , q u e l l e c h e a p p a r t e n g o n o a l l a c o s i d d e t t a g e n e r a z i o n e Z . ” N e l s u o i n t e r v e n t o , i l m a n a g e r h a a n c h e s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à p e r i l e g a c y m e d i a d i “ u s c i r e d a l l a l o g i c a d e l l a p o l a r i z z a z i o n e ” p e r r e c u p e r a r e i l d i a l o g o c o n i g i o v a n i : “ I l c o n t e n u t o d i q u a l i t à è d e c i s i v o . I g i o v a n i s i i n f o r m a n o a t t r a v e r s o p i ù f o n t i , m a s p e s s o c e r c a n o c o n f e r m e p r o p r i o n e i m e d i a d i q u a l i t à . P e r q u e s t o o c c o r r e r i c o s t r u i r e u n p e r c o r s o v i r t u o s o t r a n u o v i l i n g u a g g i e g i o r n a l i s m o t r a d i z i o n a l e ” .