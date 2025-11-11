R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l i a d s h i p è i l n o s t r o p r o g e t t o p e r s o s t e n e r e l ’ i s t r u z i o n e u n i v e r s i t a r i a s p e c i a l i s t i c a e a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e " . L o h a d i c h i a r a t o M i c h e l e R i l l o , c h i e f o f s t a f f a n d e x t e r n a l a f f a i r s d i r e c t o r i l i a d , i n t e r v e n e n d o a l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 c h e s i è t e n u t o a l T a l e n t G a r d e n d i R o m a . L ' e v e n t o h a r i u n i t o g i o r n a l i s t i , c o m u n i c a t o r i , m a n a g e r e a c c a d e m i c i p e r r i f l e t t e r e s u l r u o l o d e l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù r e s p o n s a b i l e . " O g n i a n n o – h a s p i e g a t o R i l l o – s e l e z i o n i a m o d i e c i r a g a z z e e r a g a z z i c h e s t a n n o p e r i n i z i a r e u n c o r s o d i l a u r e a s p e c i a l i s t i c a i n u n ’ u n i v e r s i t à i t a l i a n a . A c i a s c u n o v i e n e a s s e g n a t a u n a b o r s a d i s t u d i o d a 1 5 . 0 0 0 e u r o e u n p r o g r a m m a d i e s p e r i e n z e e x t r a - u n i v e r s i t a r i e , c o n a t t i v i t à d i m e n t o r s h i p , v i s i t e i n a z i e n d a e f o r m a z i o n e n o n a c c a d e m i c a . S i a m o a l l a t e r z a e d i z i o n e , c o n g i à 3 0 g i o v a n i a b o r d o d e l p r o g e t t o , e i l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t i n u a r e a s o s t e n e r l o a l u n g o , c r e a n d o u n a c o m m u n i t y c a p a c e d i a u t o a l i m e n t a r s i e d i p o r t a r e a v a n t i i v a l o r i d i i l i a d " .