R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o m u n i c a z i o n e n e l p e t c a r e è m o l t o c o m p l e s s a e a f f o l l a t a : l a n o s t r a s f i d a è e s s e r e s e m p r e p i ù s e m p l i c i , d i r e t t i e t r a s p a r e n t i n e l r a c c o n t a r e c o m e i n o s t r i p r o d o t t i p o s s o n o d a v v e r o m i g l i o r a r e l a v i t a d e g l i a n i m a l i " . H a d e t t o S a r a F a r a v e l l i , d i r e t t o r e c o m u n i c a z i o n e c o r p o r a t e P u r i n a s u d E u r o p a , i n t e r v e n u t a a l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 a l T a l e n t G a r d e n d i R o m a . " C r e d i b i l i t à e v i c i n a n z a s o n o e l e m e n t i c h i a v e – h a a g g i u n t o F a r a v e l l i – p e r q u e s t o c o i n v o l g i a m o s e m p r e p i ù l e n o s t r e p e r s o n e c o m e v e r i e p r o p r i P u r i n a a m b a s s a d o r , c a p a c i d i p o r t a r e l a l o r o v o c e e d e s p e r i e n z a n e i p r o g e t t i a z i e n d a l i e n e l r a c c o n t o d e l l e g a m e t r a p e r s o n e e a n i m a l i " .