Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Il nostro punto di partenza è la credibilità. Unazienda dellenergia come Italgas ha un nuovo core business: la transizione energetica. Tutto parte dalla coerenza interna, dalla definizione di una visione comune e dalla capacità di comunicarla con autenticità". Così Mirko Cafaro, responsabile ufficio stampa Italia, social media e comunicazione idrico Italgas, durante il Brand Journalism Festival 2025 a Roma, evento che ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto dimpresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile. "Le persone di Italgas ha spiegato Cafaro sono protagoniste nel raggiungimento degli obiettivi strategici di transizione energetica al 2040 e 2050. Per questo le accompagniamo con formazione e strumenti per raccontare allesterno la nostra visione in modo chiaro, efficace e innovativo, creando contenuti coinvolgenti e accessibili, senza banalizzare il messaggio".