R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l n o s t r o p u n t o d i p a r t e n z a è l a c r e d i b i l i t à . U n ’ a z i e n d a d e l l ’ e n e r g i a c o m e I t a l g a s h a u n n u o v o c o r e b u s i n e s s : l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . T u t t o p a r t e d a l l a c o e r e n z a i n t e r n a , d a l l a d e f i n i z i o n e d i u n a v i s i o n e c o m u n e e d a l l a c a p a c i t à d i c o m u n i c a r l a c o n a u t e n t i c i t à " . C o s ì M i r k o C a f a r o , r e s p o n s a b i l e u f f i c i o s t a m p a I t a l i a , s o c i a l m e d i a e c o m u n i c a z i o n e i d r i c o I t a l g a s , d u r a n t e i l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 a R o m a , e v e n t o c h e h a r i u n i t o g i o r n a l i s t i , c o m u n i c a t o r i , m a n a g e r e a c c a d e m i c i p e r r i f l e t t e r e s u l r u o l o d e l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù r e s p o n s a b i l e . " L e p e r s o n e d i I t a l g a s – h a s p i e g a t o C a f a r o – s o n o p r o t a g o n i s t e n e l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i d i t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a a l 2 0 4 0 e 2 0 5 0 . P e r q u e s t o l e a c c o m p a g n i a m o c o n f o r m a z i o n e e s t r u m e n t i p e r r a c c o n t a r e a l l ’ e s t e r n o l a n o s t r a v i s i o n e i n m o d o c h i a r o , e f f i c a c e e i n n o v a t i v o , c r e a n d o c o n t e n u t i c o i n v o l g e n t i e a c c e s s i b i l i , s e n z a b a n a l i z z a r e i l m e s s a g g i o " .