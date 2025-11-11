R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r C a n o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n è u n f i n e , m a u n o s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d e l l a c r e a t i v i t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à . È u n a l l e a t o c h e a i u t a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ i m m a g i n e , d a l n a r r a t o r e v i s i v o a l l o s t a m p a t o r e , a m i g l i o r a r e l e p r o p r i e p e r f o r m a n c e e a e s p r i m e r e a l m e g l i o l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à n a r r a t i v a " . A d a f f e r m a r l o è G i a d a B r u g n a r o , c o r p o r a t e & m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i o n s p r o f e s s i o n a l d i C a n o n I t a l i a , i n t e r v e n u t a a l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 a R o m a , s o t t o l i n e a n d o c o m e l a t e c n o l o g i a , s e g u i d a t a d a v a l o r i e t i c i e s o s t e n i b i l i , p o s s a d i v e n t a r e u n m o t o r e d i i n n o v a z i o n e e d i i m p a t t o s o c i a l e p o s i t i v o . B r u g n a r o h a s p i e g a t o c h e p e r C a n o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è i n t e g r a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l e s o l u z i o n i d i i m a g i n g e p r i n t i n g p e r o t t i m i z z a r n e l ’ e f f i c i e n z a , m a a n c h e p e r a m p l i a r e l e p o s s i b i l i t à e s p r e s s i v e d i c h i l e u t i l i z z a : " L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d a l m a c h i n e l e a r n i n g a l l ’ A I p r e d i t t i v a , c i p e r m e t t e d i r e n d e r e i n o s t r i p r o d o t t i s e m p r e p i ù p e r f o r m a n t i , m a i l n o s t r o o b i e t t i v o r e s t a q u e l l o d i s u p p o r t a r e l ’ e s s e r e u m a n o n e l l a s u a c a p a c i t à d i r a c c o n t a r e e d i c r e a r e . È p r o p r i o l ’ i m p e r f e z i o n e , q u e l l a u m a n a , a r e n d e r e u n i c o o g n i p r o g e t t o " . L a p o r t a v o c e d i C a n o n h a p o i r i c o r d a t o l ’ i m p e g n o d e l l ’ a z i e n d a s u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , v a l o r i i n t e g r a t i i n o g n i i n i z i a t i v a d e l g r u p p o : " L o f a c c i a m o a n c h e a t t r a v e r s o p r o g e t t i c o n c r e t i c o m e W o r l d U n s e e n , d o v e l a t e c n o l o g i a p r e n d e v i t a p e r r e a l i z z a r e p r o g e t t i u n i c i a s u p p o r t o d e l n o s t r o a m b i e n t e o p p u r e a s u p p o r t o d e l l a s o c i e t à . N e è u n e s e m p i o i l p r o g e t t o C o r a l S p a w n i n g I n t e r n a t i o n a l p e r s t u d i a r e l a r i p r o d u z i o n e s e s s u a t a d e i c o r a l l i e f a v o r i r e l a r i g e n e r a z i o n e d e l l e b a r r i e r e c o r a l l i n e , l a d d o v e a b b i a m o a v u t o d e i d r a m m a t i c i e f f e t t i d i s b i a n c a m e n t o n e g l i u l t i m i d e c e n n i . C o n l ’ a s s o c i a z i o n e N a t u r e S e y c h e l l e s a b b i a m o r e a l i z z a t o u n i m p i a n t o p e r r e i n s e d i a r e i c o r a l l i n e l l e a r e e c o l p i t e d a l l o s b i a n c a m e n t o " . I n q u e s t o m o d o , h a c o n c l u s o B r u g n a r o , " l a t e c n o l o g i a d i i m a g i n g d i v e n t a u n m e z z o d i a n a l i s i e r i c e r c a s c i e n t i f i c a , m a a n c h e u n o s t r u m e n t o d i n a r r a z i o n e c a p a c e d i r a c c o n t a r e e s e n s i b i l i z z a r e i l p u b b l i c o " .