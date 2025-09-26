S p e r l o n g a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I m p o r t a n t e p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ A n c i L a z i o T r a i n i n g C a m p 2 0 2 5 c h e , p e r t r e g i o r n i , f i n o a d o m a n i s a b a t o 2 7 s e t t e m b r e , h a r i u n i t o a S p e r l o n g a a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c o m u n i t à i n u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o d i i d e e d e d i c a t o a l f u t u r o p o s t - P n r r . L ’ e v e n t o , i n c e n t r a t o s u i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e p o l i t i c h e d i c o e s i o n e , t e m i c h i a v e p e r l a p r o g r a m m a z i o n e e u r o p e a 2 0 2 8 - 2 0 3 4 , h a r a p p r e s e n t a t o u n a f o n d a m e n t a l e o c c a s i o n e d i n e t w o r k i n g e c r e s c i t a p e r g l i a m m i n i s t r a t o r i d e l L a z i o , o f f r e n d o m o m e n t i d i c o n f r o n t o s u f i n a n z i a m e n t i e u r o p e i , t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e a m b i e n t a l e , n o n c h é s u l l e o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p o p e r i t e r r i t o r i . N e l c o r s o d e l T r a i n i n g C a m p , n u m e r o s i e s p o n e n t i i s t i t u z i o n a l i s o n o i n t e r v e n u t i p e r s o t t o l i n e a r e i l v a l o r e d e l c o n f r o n t o e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e . A f a r e g l i o n o r i d i c a s a D a n i e l e S i n i b a l d i , p r e s i d e n t e d i A n c i L a z i o : " L a s e c o n d a g i o r n a t a d e l T r a i n i n g C a m p A n c i L a z i o a S p e r l o n g a h a p r o d o t t o u n i n t e n s o c o n f r o n t o t r a a m m i n i s t r a t o r i , i s t i t u z i o n i e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o e c o n o m i c o , c o n s o l i d a n d o a l l e a n z e e p r o p o n e n d o n u o v e s t r a t e g i e p e r l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . R i n g r a z i o t u t t i i p a r t e c i p a n t i p e r l ’ e n t u s i a s m o e l e c o m p e t e n z e c h e s t a n n o m e t t e n d o a l s e r v i z i o d e l l e n o s t r e c o m u n i t à . I n u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d e i n o s t r i t e r r i t o r i , è f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e r e t i s o l i d e , c o n d i v i d e r e b u o n e p r a t i c h e e d e f i n i r e i n s i e m e s t r a t e g i e c o n c r e t e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , a m b i e n t a l e e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e e u r o p e a . U n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o v a a F r a n c e s c o R o c c a , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , - h a a g g i u n t o S i n i b a l d i - p e r l a s u a p a r t e c i p a z i o n e e i l s u o c o n t r i b u t o a l c o n f r o n t o , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a v i c i n a n z a e d e l l ’ a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i a i t e m i a f f r o n t a t i d u r a n t e i l n o s t r o T r a i n i n g C a m p ” . I l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a , h a s p i e g a t o c h e " l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a R e g i o n e L a z i o e l ’ A n c i è p a r t i c o l a r m e n t e p r o f i c u a . L a n o s t r a R e g i o n e o f f r e m o l t i s s i m e o p p o r t u n i t à e i l m i o o b i e t t i v o è a c c e l e r a r e l o s v i l u p p o , c o l m a n d o l e c a r e n z e i n f r a s t r u t t u r a l i . I d a t i e c o n o m i c i d i m o s t r a n o u n a r i p r e s a s i g n i f i c a t i v a , m a s i a m o c o n s a p e v o l i c h e o c c o r r e a n c o r a m i g l i o r a r e l a v i a b i l i t à e f a c i l i t a r e i c o l l e g a m e n t i . V o g l i a m o p o r t a r e a n c h e c a p a c i t à d i a s c o l t o e d i a l o g o s u i t e r r i t o r i , e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r u n a b u o n a p r o g r a m m a z i o n e , a t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o c o n g l i e n t i l o c a l i . M o l t i d e i t e m i s u c u i l a v o r i a m o n o n h a n n o b a r r i e r e i d e o l o g i c h e : i c i t t a d i n i g u a r d a n o a l l a c a p a c i t à d i v i s i o n e , d i l e a d e r s h i p e d i i n t e r p r e t a z i o n e d e i b i s o g n i d e i t e r r i t o r i . A l i v e l l o t e r r i t o r i a l e - h a c o n t i n u a t o R o c c a - d o b b i a m o a g i r e u n i t i p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c h e u n a R e g i o n e c o s ì c o m p l e s s a p o n e , c o n i m p a t t i d i r e t t i s u l l a v i t a d e l l e c o m u n i t à . I l s e t t o r e a g r i c o l o è u n o d e i r i s u l t a t i d i c u i v a d o p i ù o r g o g l i o s o : s i a m o r i u s c i t i a r i l a n c i a r e l ’ a g r i c o l t u r a a f f i a n c a n d o l a a p e r c o r s i e n o g a s t r o n o m i c i . A l l o s t e s s o m o d o s t i a m o i n t e r v e n e n d o s u i l a v o r i p u b b l i c i , c o n r i s o r s e s t a n z i a t e p e r c o n t r a s t a r e l ’ e r o s i o n e c o s t i e r a , e s u l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o . C o n f r o n t a r c i s u l l e b u o n e p r a t i c h e e s f r u t t a r e l e p o t e n z i a l i t à d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r v a l u t a r e l ’ i m p a t t o d e l l e p o l i t i c h e e l e l o r o d i n a m i c h e c i p e r m e t t e r à d i p r o g r a m m a r e c o n u n o s g u a r d o d i m e d i o e l u n g o p e r i o d o " . A l l ' e v e n t o è i n t e r v e n u t o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o A d o l f o U r s o , m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y : “ I l T r a i n i n g C a m p 2 0 2 5 r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à n o n s o l o p e r m i g l i o r a r e l e c o m p e t e n z e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i , m a a n c h e p e r a v v i a r e u n p r o f i c u o c o n f r o n t o e u n a s p e r i m e n t a z i o n e d i s e r v i z i i n n o v a t i v i p e r i c i t t a d i n i . L a s c o r s a s e t t i m a n a a b b i a m o a p p r o v a t o i n v i a d e f i n i t i v a l a l e g g e i t a l i a n a s u l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , c h e r e n d e l ’ I t a l i a i l p r i m o P a e s e U E a d o t a r s i d i u n q u a d r o n o r m a t i v o c o m p l e t o . I n p a r t i c o l a r e , l ’ a r t i c o l o 1 4 d i s c i p l i n a l ’ u t i l i z z o d e l l ’ I a n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e . P e r l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i , - h a a g g i u n t o - l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i v i e n e u n a c c e l e r a t o r e p e r t r a s f o r m a r e i l m o d o i n c u i i s e r v i z i p u b b l i c i v e n g o n o e r o g a t i e g e s t i t i . A d e s s o o c c o r r e u n o s f o r z o c o l l a b o r a t i v o d i a m m i n i s t r a t o r i , c i t t a d i n i e i m p r e s e . A p p r e z z o , a l l o r a , l a v o s t r a i n i z i a t i v a , c h e f o r m a n u o v e c a p a c i t à e r e n d e l a P a u n u n i c o g r a n d e l a b o r a t o r i o n a z i o n a l e d i i n n o v a z i o n e , i n g r a d o d i g u i d a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n s e r v i z i o p u b b l i c o m a g g i o r m e n t e a l p a s s o c o n i t e m p i ” . E d i s e g u i t o a l m i n i s t r o U r s o , è i n t e r v e n u t o C l a u d i o D u r i g o n , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e P o l i t i c h e s o c i a l i : “ R i n g r a z i o l ’ A n c i L a z i o p e r l ’ e v e n t o d i a l t o p r o f i l o : è p r o p r i o g r a z i e a m o m e n t i d i c o n f r o n t o c o m e q u e s t o c h e p o s s i a m o c o n d i v i d e r e c o m p e t e n z e e v i s i o n i . È f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e e n e l l o s v i l u p p o d e l l e p r o f e s s i o n a l i t à : s o l o c o s ì p o t r e m o d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e e r a f f o r z a r e u n s i s t e m a i n c u i t e c n o l o g i a e v a l o r e u m a n o s i a n o d a v v e r o c o m p l e m e n t a r i ” . P e r F e d e r i c o F r e n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e : “ L ’ A n c i L a z i o T r a i n i n g C a m p è u n ’ i m p o r t a n t e o c c a s i o n e p e r g u a r d a r e a l f u t u r o d e i n o s t r i t e r r i t o r i . R i l a n c i a r e l ’ e c o n o m i a l o c a l e e m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a è e s s e n z i a l e p e r u n P a e s e s a n o . L a p a n d e m i a c i h a i n s e g n a t o i l v a l o r e d e i t e r r i t o r i , a n c h e s u l p i a n o s a n i t a r i o , e i l l a v o r o s u l l a n u o v a l e g g e d i c o n t a b i l i t à h a c o n f e r m a t o q u a n t o l a f i n a n z a l o c a l e s i a d e c i s i v a p e r l ’ a n d a m e n t o d e l l o S t a t o . S t a t o e t e r r i t o r i s o n o e n t i t à d i s t i n t e , m a i n s e p a r a b i l i : u n d i s a v a n z o d i u n e n t e n o n è s o l o u n p r o b l e m a l o c a l e , m a n a z i o n a l e . D o b b i a m o q u i n d i c a m b i a r e p a r a d i g m a , s o s t e n e r e i C o m u n i e d i a l o g a r e c o n l o r o o g n i g i o r n o . N o n e s i s t e u n a p o l i t i c a d i f i n a n z a c o n t r o i t e r r i t o r i : e s i s t e s o l o u n a p o l i t i c a p e r e c o n i t e r r i t o r i . P e r c i ò , e v e n t i c o m e q u e s t o , c h e c i s p i n g o n o a g u a r d a r e o l t r e l ’ o g g i e a p r o g e t t a r e i l d o m a n i , s o n o f o n d a m e n t a l i p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e ” . P e r A g o s t i n o S c o r n a j e n c h i , C e o d i S n a m , “ I l s i s t e m a p r o d u t t i v o e d i c o n s u m o r i c h i e d e u n a f o r n i t u r a c o n t i n u a e s i c u r a , p e r q u e s t o s e r v e c o n c e n t r a r s i s u l c o n c e t t o d i i n t e g r a z i o n e e n e r g e t i c a , d o v e t u t t e l e c o m p o n e n t i d e l m i x c o n c o r r o n o a l l o s t e s s o o b i e t t i v o . N e s s u n a t e c n o l o g i a d a s o l a p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a m a i l g a s r e s t a l a f o n t e p i ù a f f i d a b i l e e p r o g r a m m a b i l e a n c h e i n s i n e r g i a t r a l e a l t r e f o n t i . O g g i r a p p r e s e n t a q u a s i i l 4 0 % d e l m i x p r i m a r i o e , c o n m i n i m e o s c i l l a z i o n i , c o n t i n u e r à a f a r l o a l m e n o f i n o a l 2 0 3 0 . L a d o m a n d a n a z i o n a l e è i n c r e s c i t a : + 3 % t r a i l 2 0 2 4 e i l 2 0 2 5 . N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i n u m e r i : i l g a s a l i m e n t a i l c u o r e p r o d u t t i v o d e l n o s t r o P a e s e , d a l v e t r o a l l a c e r a m i c a , s e t t o r i c h e n o n p o s s o n o e l e t t r i f i c a r e i p r o p r i p r o c e s s i . I n o l t r e , a b i l i t a t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e c o m e l a c a t t u r a e s t o c c a g g i o d e l l a C O 2 , f o n d a m e n t a l i p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e . G r a z i e a l l e p o s s i b i l i t à d i e s s e r e s t o c c a t o c o s t i t u i s c e u n a r i s e r v a e n e r g e t i c a s t r a t e g i c a e a t t r a v e r s o i s u o i a s s e t g i à p r o n t i a d a c c o g l i e r e m o l e c o l e d e c a r b o n i z z a t e s v o l g e u n a f u n z i o n e d i b i l a n c i a m e n t o d e l s i s t e m a e p r o m u o v e u n a t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e n o n s o l o a l i v e l l o a m b i e n t a l e , m a a n c h e e c o n o m i c o e s o c i a l e ” . E r r i c o S t r a v a t o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S o g e s i d S p a , h a d i c h i a r a t o : “ R i n g r a z i o A n c i L a z i o p e r l ’ i n v i t o i n u n m o m e n t o i n c u i s v i l u p p o e s a l v a g u a r d i a d e v o n o p r o c e d e r e i n s i e m e . L ’ I t a l i a è t r a i P a e s i e u r o p e i p i ù e s p o s t i a f r a n e , a l l u v i o n i e d e v e n t i c l i m a t i c i e s t r e m i : i l 9 4 , 5 % d e i C o m u n i è a r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o . S o g e s i d , b r a c c i o t e c n i c o - o p e r a t i v o d e l l o S t a t o , a f f i a n c a l e a m m i n i s t r a z i o n i n e l l a p r e v e n z i o n e , n e l l a r i c o s t r u z i o n e e n e l l ’ u s o d i t e c n o l o g i e p r e d i t t i v e : s e n s o r i I o T , r a d a r s a t e l l i t a r i , s i s t e m i d i m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o . O p e r i a m o i n t e r r i t o r i f r a g i l i c o m e T o s c a n a , M o l i s e , C a l a b r i a , S a r d e g n a e d E m i l i a - R o m a g n a , a c c e l e r a n d o i n t e r v e n t i e s u p p o r t a n d o i C o m u n i . G r a z i e a l l ’ a c c o r d o c o n I n f r a t e l , s t i a m o d i g i t a l i z z a n d o i l c o n t r o l l o a m b i e n t a l e e c r e a n d o ‘ c r u s c o t t i d e l r i s c h i o ’ p e r d e c i s i o n i r a p i d e e d e f f i c a c i . G u a r d i a m o a n c h e a l l a r i g e n e r a z i o n e d e g l i i m m o b i l i p u b b l i c i d i s m e s s i , r i s o r s a c h i a v e p e r c i t t à p i ù s i c u r e e s o s t e n i b i l i ” . P o i è s t a t a l a v o l t a d e l l ' i n t e r v e n t o d i P i e t r o P i c c i n e t t i , C e o I n f r a t e l , c h e h a s p i e g a t o c o m e " l a c o n n e t t i v i t à r a p p r e s e n t a o g g i u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a s o c i e t à , p r o m u o v e d e m o c r a z i a e g a r a n t i s c e l i b e r t à , f o n d a m e n t a l e p e r l a g e s t i o n e e l a p r e v e n z i o n e d e i p r o b l e m i s u i t e r r i t o r i . G r a z i e a u n a r e t e d i f f u s a e a f f i d a b i l e , p o s s i a m o u t i l i z z a r e s t r u m e n t i a v a n z a t i c o m e l ’ I n t e r n e t o f T h i n g s p e r m o n i t o r a r e b a c i n i i d r o g e o l o g i c i , i n f r a s t r u t t u r e c o m e s t r a d e e p o n t i c h e c i c o n s e n t o n o d i a n t i c i p a r e c r i t i c i t à e m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a d e g l i i n t e r v e n t i . L e S m a r t C i t y , c h e h a n n o r i v o l u z i o n a t o i l m o d o i n c u i v i v i a m o l e c i t t à , s t a n n o o r a e v o l v e n d o i n v e r i e p r o p r i S m a r t p i c c o l i c e n t r i , e s t e n d e n d o i b e n e f i c i d e l l a t e c n o l o g i a a n c h e a l l e c o m u n i t à p i ù p i c c o l e e p e r i f e r i c h e . I n q u e s t o c o n t e s t o , I n f r a t e l g i o c a u n r u o l o c e n t r a l e : - h a a g g i u n t o P i c c i n e t t i - i l M i m i t e l e r e g i o n i h a n n o i n q u e s t i a n n i c o s t r u i t o d e l l e r e t i d i f f u s e d o v u n q u e e o g g i r a p p r e s e n t a n o u n o s t r u m e n t o c h e p e r m e t t e d i c o n n e t t e r e c i t t a d i n i , i s t i t u z i o n i e i m p r e s e , o f f r e n d o s e r v i z i p i ù e f f i c i e n t i , s i c u r i e a c c e s s i b i l i . S f r u t t a r e a p p i e n o q u e s t a i n f r a s t r u t t u r a , s v i l u p p a n d o a p p l i c a t i v i m i r a t i , s i g n i f i c a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c i t t a d i n i , s o s t e n e r e l e i m p r e s e l o c a l i e c r e a r e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e p e r t u t t o i l P a e s e " . I l p r o g r a m m a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i o s p i t i d i r i l i e v o n a z i o n a l e e r e g i o n a l e , r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o d e l l e i m p r e s e , d e l l a r i c e r c a , d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e r e g i o n a l i , e s p e r t i e g i o v a n i a m m i n i s t r a t o r i c h e s i s o n o c o n f r o n t a t i s u s f i d e e o p p o r t u n i t à d e l l a s t a g i o n e p o s t - P n r r , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e l l e c o m u n i t à l o c a l i . T r a i p r o t a g o n i s t i d i q u e s t a t r e g i o r n i : G a e t a n o M a n f r e d i , s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e A n c i , A n t o n e l l a S b e r n a , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , E t t o r e R o s a t o , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , N i c o l a P r o c a c c i n i , e u r o p a r l a m e n t a r e , S a l v a t o r e D e M e o , e u r o p a r l a m e n t a r e , G i o v a n n a M i e l e , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , G u i d o Q u i n t i n o L i r i s , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a . E a n c o r a , V a l e n t i n a M i l a n i , m e m b r o d e l C d A C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , P a s q u a l e C i a c c i a r e l l i , a s s e s s o r e P o l i t i c h e a b i t a t i v e , C a s e p o p o l a r i , P o l i t i c h e d e l M a r e , P r o t e z i o n e C i v i l e d e l l a R e g i o n e L a z i o , L u c a M a s i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e A n c i L a z i o , S i m o n a B a l d a s s a r r e , a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a d e l l a R e g i o n e L a z i o , D a v i d e B o r d o n i , c o n s i g l i e r e d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , M a t t e o S a l v i n i e C e o d i R a m L o g i s t i c a I n f r a s t r u t t u r e e T r a s p o r t i S p a , D a v i d e D ’ A r c a n g e l o , c o o r d i n a t o r e T r a i n i n g C a m p A n c i L a z i o , L i v i o G i g l i u t o , p r e s i d e n t e d i I s t i t u t o P i e p o l i .