R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s e m p l i f i c a z i o n e è m o l t o i m p o r t a n t e . N e l c o n t e s t o d e l l ’ I A s i a g g i u n g e u n u l t e r i o r e p u n t o d i v i s t a c h e d i s o l i t o n o n v i e n e t e n u t o i n c o n s i d e r a z i o n e , q u e l l o d e l l a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d i t e c n o l o g i e d i q u e s t o t i p o . L a t e c n o l o g i a c h e u s i a m o o g g i s a r à o b s o l e t a , s e c i v a b e n e , g i à l ’ a n n o p r o s s i m o . P e r q u e s t o l a r e g o l a m e n t a z i o n e d i q u e s t e t e c n o l o g i e s i d o v r e b b e s e m p l i f i c a r e , e s i d o v r e b b e a s s u m e r e u n p u n t o d i v i s t a d i v e r s o d a q u e l l o u s a t o f i n o r a . ” L o h a d i c h i a r a t o F a b r i z i o S i l v e s t r i , P r o f e s s o r e O r d i n a r i o p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a i n f o r m a t i c a , a u t o m a t i c a e g e s t i o n a l e p r e s s o L a S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a , a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . “ L ’ i d e a è q u e l l a d i c e r c a r e d i a n t i c i p a r e e c a m b i a r e i l p u n t o d i v i s t a p e r r e g o l a m e n t a r e q u e s t e t e c n o l o g i e ” h a a g g i u n t o .