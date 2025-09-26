R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l a m e n t a z i o n e e c r e s c i t a è c o m p l e s s o , s i a p e r l e g r a n d i c h e p e r l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . ” L o h a d i c h i a r a t o C l a u d i a P o l l i o , H e a d o f P u b l i c A f f a i r s & I n s t i t u t i o n a l R e l a t i o n s d i T e a m S y s t e m , a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . “ O g g i c i t r o v i a m o i n u n c o n t e s t o d o v e d i g i t a l i z z a z i o n e e I A r a p p r e s e n t a n o u n e n o r m e p o t e n z i a l e d i s b l o c c o d e l l a c o m p e t i t i v i t à p e r l e p i c c o l e i m p r e s e : d o b b i a m o t e n e r e c o n t o d i q u e s t o e q u i l i b r i o , s o p r a t t u t t o i n p a e s i c o m e l ’ I t a l i a , d o v e i l t e s s u t o i m p r e n d i t o r i a l e è c o m p o s t o d a p i c c o l e i m p r e s e c h e p o s s o n o e s s e r e e n o r m e m e n t e a g e v o l a t e d a l l a d i s p o n i b i l i t à d i s t r u m e n t i d i g i t a l i c o m e i s o f t w a r e . Q u e s t i m e t t o n o a l o r o d i s p o s i z i o n e i l g r a n d e p o t e n z i a l e d e l l e t e c n o l o g i e p i ù a v a n z a t e , e d è p r o p r i o q u e s t o u n o d e i p r i n c i p i c a r d i n e c h e d e v e g u i d a r e i l c o n f r o n t o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o n e l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a n o r m a t i v a e u r o p e a . ”