R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i p a r l a d a t e m p o d e l l ’ i m p a t t o p o s i t i v o c h e l ’ I A a v r à s u l l a n o s t r a s o c i e t à e s u l l e n o s t r e e c o n o m i e . L ’ U e è r i m a s t a i n d i e t r o d a l p u n t o d i v i s t a t e c n o l o g i c o m a h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r r e c u p e r a r e : u n m e r c a t o u n i c o d i 4 5 0 m i l i o n i d i c o n s u m a t o r i , e c c e l l e n z e s c i e n t i f i c h e , u n i v e r s i t a r i e e d i r i c e r c a , o l t r e a u n a p o s i z i o n e d i l e a d e r s h i p a l l ’ i n t e r n o d i s e t t o r e s p e c i f i c i d i I A c o m e q u e l l o d e i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i . ” H a d i c h i a r a t o A n g e l o M a z z e t t i , P u b l i c P o l i c y D i r e c t o r d i M e t a I t a l i a , a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . “ I n q u e s t o l a p a r t n e r s h i p i n d u s t r i a l e d i M e t a e L u x o t t i c a g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e , v a a v a n t i o r m a i d a m o l t i a n n i e c i h a p e r m e s s o d i v e n d e r e m i l i o n i d i u n i t à d i d i s p o s i t i v i c h e s o n o i m i g l i o r i m e z z i p e r i n t e g r a r e l ’ I A . Q u e l l o c h e h a n n o c h i e s t o l e i m p r e s e è c h e , p e r c o g l i e r e q u e s t e o p p o r t u n i t à , l ’ U e c a m b i p a s s o e m e t t a a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a p o l i t i c a i n n o v a z i o n e , c r e s c i t a , c o m p e t i t i v i t à e d i g i t a l e . B i s o g n a s e m p l i f i c a r e l ’ e c c e s s o d i r e g o l e p r o d o t t e n e g l i u l t i m i 1 0 - 1 5 a n n i c h e h a n n o s p a v e n t a t o l e i m p r e s e e r i d o t t o i n v e s t i m e n t i , o l t r e a d a v e r a u m e n t a t o i c o s t i d i c o m p l i a n c e . ”