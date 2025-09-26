R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e è u n a s p e t t o i n t e r e s s a n t e c h e s i i n q u a d r a a n c h e n e l c o n t e s t o g e o p o l i t i c o i n t e r n a z i o n a l e . S o n o p o l i t i c h e c h e l ’ U e d o v r e b b e i m p o s t a r e s o p r a t t u t t o i n f a s e d i a r m o n i z z a z i o n e d e l l e n o r m a t i v e e d e i r e g o l a m e n t i , c o m e l e d i r e t t i v e , e c h e i n I t a l i a p o t r e b b e r o r a p p r e s e n t a r e u n o s p u n t o i n t e r e s s a n t e p e r a v e r e u n a b u o n a r i c a d u t a i n t e r m i n i o c c u p a z i o n a l i e d i i n v e s t i m e n t i . ” L o h a d i c h i a r a t o G a b r i e l l a D e M a i o , P r o f e s s o r e s s a d i D i r i t t o d e l l ' e n e r g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i .