R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o p a r l i a m o d i s e m p l i f i c a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à i n r e l a z i o n e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e d o b b i a m o f a r e g r a n d e a t t e n z i o n e a l p r o b l e m a d e l l a f o r m a z i o n e , s o p r a t t u t t o i n a m b i t o g i u r i d i c o . D o b b i a m o f o r m a r e p e r s o n e c h e s i a n o i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , e s s e n z i a l i n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . ” L o h a d i c h i a r a t o W a n d a D ’ A v a n z o , a v v o c a t a e D o t t o r e s s a d i R i c e r c a d i i n f o r m a t i c a g i u r i d i c a d e l l ’ U n i t e l m a S a p i e n z a , a m a r g i n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ S e m p l i f i c a r e p e r c o m p e t e r e : l ’ e q u i l i b r i o t r a r e g o l e , c r e s c i t a e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e n e l n u o v o c o n t e s t o g l o b a l e ’ , u n c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , a c c a d e m i c i e d e s p e r t i s u c o m e s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e u r o p e e p e r f a v o r i r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e r e l a z i o n i t r a n s a t l a n t i c h e , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i . “ L e n o r m e i m p o r t a n t i c h e r i c h i e d o n o g r a n d e a t t e n z i o n e s o n o i l G D P R , i l C o d i c e d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e d i g i t a l e n a z i o n a l e , e i l r e g o l a m e n t o s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . È n e c e s s a r i o - h a c o n c l u s o - c h e l e u n i v e r s i t à s v o l g a n o i l l o r o r u o l o f o r m a t i v o p e r p r e p a r a r e i g i o v a n i c h e a n d r a n n o a l a v o r a r e n e l f u t u r o . ”