R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L e c o m p a g n i e a e r e e d i t u t t o i l m o n d o s o n o a c a c c i a d i m i g l i a i a d i p i l o t i , a s s i s t e n t i d i v o l o e t e c n i c i d i m a n u t e n z i o n e . L a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e d e l t r a s p o r t o a e r e o , a n c h e i n I t a l i a , n e i p r o s s i m i a n n i r i c h i e d e r à i n f a t t i u n n o t e v o l e a u m e n t o d i n u o v i p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i . E ’ q u a n t o e m e r g e d a g l i u l t i m i d a t i d i f f u s i d a i d u e c o l o s s i a e r o n a u t i c i m o n d i a l i , l a s t a t u n i t e n s e B o e i n g e l ’ e u r o p e a A i r b u s . S e c o n d o l a B o e i n g , e n t r o i l 2 0 4 4 n e l m o n d o s a r a n n o n e c e s s a r i 6 0 0 m i l a n u o v i p i l o t i , 1 m i l i o n e d i h o s t e s s e s t e w a r d e 7 1 0 m i l a t e c n i c i . S i m i l i l e s t i m e d i A i r b u s , c h e s e m p r e f i n o a l 2 0 4 4 p r e v e d e c h e s a r a n n o a s s u n t i a l i v e l l o g l o b a l e 6 3 3 m i l a p i l o t i , 1 , 0 1 m i l i o n i d i a s s i s t e n t i d i v o l o e 7 0 5 m i l a t e c n i c i . L e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o o f f e r t e d a l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o a e r e o s a r a n n o t r a i t e m i a l c e n t r o d i F l y F u t u r e 2 0 2 6 , l ’ u n i c o e v e n t o n a z i o n a l e d i o r i e n t a m e n t o e i n f o r m a z i o n e d e d i c a t o a i g i o v a n i c h e i n t e n d a n o e n t r a r e n e i s e t t o r i d e l l ’ a v i a z i o n e e d e l l o s p a z i o . Q u e s t o e v e n t o , g i u n t o a l l a q u i n t a e d i z i o n e , s i s v o l g e r à n e i g i o r n i 1 2 e 1 3 f e b b r a i o p r e s s o l a M a c r o a r e a d i I n g e g n e r i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a . “ I l s e t t o r e a e r o s p a z i a l e è i n n o t e v o l e c r e s c i t a , i n I t a l i a e i n t u t t o i l m o n d o , e l e a z i e n d e s o n o a l l a r i c e r c a d i u n g r a n n u m e r o d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i , o f f r e n d o l a v o r i s i c u r i , b e n r e t r i b u i t i e c o n p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a p e r i l f u t u r o ” , c o n f e r m a L u c i a n o C a s t r o , p r e s i d e n t e d i F l y F u t u r e . “ D u r a n t e i l n o s t r o e v e n t o , c e n t i n a i a d i g i o v a n i e s t u d e n t i p r o v e n i e n t i d a i s t i t u t i s u p e r i o r i e u n i v e r s i t à d i t u t t a I t a l i a p o t r a n n o i n c o n t r a r e m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i a f f e r m a t i d e l m o n d o d e l l ’ a v i a z i o n e e d e l l o s p a z i o , d a c u i p o t r a n n o t r a r r e i n f o r m a z i o n i p r e z i o s e p e r s c e g l i e r e i p e r c o r s i f o r m a t i v i p i ù a d a t t i e p e r t r o v a r e l e m i g l i o r i o p p o r t u n i t à d i l a v o r o e d i c a r r i e r a ” , a g g i u n g e . F l y F u t u r e 2 0 2 6 s a r à a p e r t o g i o v e d ì 1 2 f e b b r a i o d a u n c o n v e g n o i n a u g u r a l e s u l t e m a ' P r o f e s s i o n e V o l o . L e o p p o r t u n i t à d i l a v o r o e d i c a r r i e r a n e l s e t t o r e d e l l ’ a v i a z i o n e d i l i n e a ' , c h e v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i p i l o t i d i p r i m a r i e c o m p a g n i e a e r e e , c o m e I t a A i r w a y s , A e r o i t a l i a , N e o s , E a s y J e t e W i z z A i r . I l p r o g r a m m a d e l l e d u e g i o r n a t e p r e v e d e p o i a l t r i d i e c i c o n v e g n i e c o n f e r e n z e , a c u i p a r t e c i p e r a n n o p i l o t i c i v i l i e m i l i t a r i , a s t r o n a u t i , m a n a g e r d i s c u o l e d i v o l o , d i r i g e n t i d i e n t i e i m p r e s e a e r o s p a z i a l i , p r o f e s s i o n i s t i e d e s p e r t i . S a r à a n c h e a l l e s t i t a u n ’ a m p i a a r e a e s p o s i t i v a c o n i d e s k d i c i r c a 2 5 a z i e n d e e d a s s o c i a z i o n i a e r o s p a z i a l i , o l t r e a d u e m o s t r e a e r o m o d e l l i s t i c h e d e i v e l i v o l i u t i l i z z a t i d a l l e F r e c c e T r i c o l o r i i n 6 5 a n n i d i a t t i v i t à e d e g l i a e r e i c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a d i A l i t a l i a . S a r a n n o i n o l t r e c e l e b r a t i d u e i m p o r t a n t i e v e n t i d e l l a s t o r i a a e r o s p a z i a l e i t a l i a n a : l ’ 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e n e l 1 9 4 6 d e l l e c o m p a g n i e a e r e e L a i - L n e e a e r e e i t a l i a n e e A l i i - A e r o l i n e e i t a l i a n e i n t e r n a z i o n a l i ( c h e n e l 1 9 5 7 s i f u s e r o i n A l i t a l i a ) e i l 3 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a m i s s i o n e S t s - 7 5 d e l l o s h u t t l e C o l u m b i a c h e n e l 1 9 9 6 p o r t ò i n o r b i t a i d u e a s t r o n a u t i i t a l i a n i M a u r i z i o C h e l i e U m b e r t o G u i d o n i c o n i l s a t e l l i t e a f i l o T s s - 1 R . ' F l y F u t u r e 2 0 2 6 ' è o r g a n i z z a t o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e I f i m e d i a , d a l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a e d a M e d i a r k è c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i E n a v . M a i n s p o n s o r s o n o U r b e A e r o F l i g h t A c a d e m y , A v i o e I t s a c a d e m y p e r M o b i l i t à S o s t e n i b i l e e A e r o s p a z i o P u g l i a , m e n t r e i p a r t n e r s o n o P r o f e s s i o n a l A v i a t i o n A c a d e m y , C a n t o r A i r , F l y B y A v i a t i o n A c a d e m y , A e r o C l u b d i R o m a , Q u i c k T u r n E n g i n e C e n t e r E u r o p e , M o b i l i t a I t s A c a d e m y L o m b a r d i a e I t s M e c c a t r o n i c o L a z i o A c a d e m y .