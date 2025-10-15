M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È n e c e s s a r i a u n a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r c h é c o i n v o l g e u n a s e r i e d i a s p e t t i e t i c i e p e r s o n a l i . C a p i r e s e u n o è g i u d i c a t o d a u n a m a c c h i n a o d a u n e s s e r e u m a n o è f o n d a m e n t a l e " . L o h a d e t t o o g g i V i n c e n z o V e s p r i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i m a t e m a t i c a p r e s s o l ' U n i v e r s i t à d i F i r e n z e , d i a l o g a n d o c o n l ' A d n k r o n o s d u r a n t e i l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . " L ’ A i A c t h a i l p r o b l e m a d i n o n e s s e r e c h i a r o , 1 4 0 p a g i n e d i r e g o l a m e n t a z i o n e s p i n g o n o l e a z i e n d e a s v i l u p p a r e a l t r o v e " . S e c o n d o i l p r o f e s s o r e s e r v e " m o l t a c h i a r e z z a n e l s e g u i r e d e l l e r e g o l e p e r u n m e r c a t o r e l a t i v a m e n t e p i c c o l o c o m e q u e l l o e u r o p e o . L a m i a i m p r e s s i o n e è c h e s t i a m o p e n a l i z z a n d o l e a z i e n d e c h e s i d e v o n o s v i l u p p a r e " .