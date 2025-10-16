M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o a s c o l t a t o q u e s t a m a t t i n a t u t t a u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i c h e r i v e l a n o l a g r a n d i s s i m a i m p o r t a n z a c h e r i v e s t e o r m a i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e n o n è p i ù s o l t a n t o u n ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , m a s t a s t r a v o l g e n d o i n t e r i s e t t o r i d e l l ' e c o n o m i a , c r e a n d o n u o v i b u s i n e s s m o d e l e m o d i f i c a n d o a n c h e a l c u n i p a r a d i g m i n o r m a t i v i c h e e r a n o t r a d i z i o n a l i e a i q u a l i e r a v a m o a b i t u a t i , c h e i n t e r e s s a n o p i ù o m e n o t u t t i i c a m p i , t r a c u i a n c h e l a p o l i t i c a d i c o n c o r r e n z a " . L o h a d e t t o S a v e r i o V a l e n t i n o , c o m p o n e n t e d e l l ' A u t o r i t à g a r a n t e d e l l a c o n c o r r e n z a , i n t e r v e n e n d o a l l a p l e n a r i a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . " O r m a i t u t t e l e i m p r e s e d e v o n o c o n f r o n t a r s i c o n g l i L L M , c o n g l i a l g o r i t m i d i p r e z z o , l e a n a l i s i p r e d i c t i v e - h a s p i e g a t o - . Q u i n d i c ' è u n u t i l i z z o s e m p r e c r e s c e n t e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e h a s e n z a d u b b i o e n o r m i p o t e n z i a l i t à p e r e s s e r e u t i l e e p e r p o t e r c o n s e n t i r e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l ' e c o n o m i a e u n a c r e s c i t a d e l P a e s e e d i t u t t i g l i a l t r i P a e s i . T u t t a v i a , n o i c o m e a u t o r i t à d i c o n c o r r e n z a d o b b i a m o a n c h e c e r c a r e d i v e r i f i c a r e c h e n o n c i s i a n o d e l l e p r o b l e m a t i c h e c h e e m e r g o n o a c a u s a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . V o r r e i c i t a r n e s o l t a n t o a l c u n e c h e s o n o p o s s i b i l i , d e r i v a n t i d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . N o i s a p p i a m o c h e n e l l a f i l i e r a d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o n e c e s s a r i a l c u n i i n p u t i n d i s p e n s a b i l i e q u e s t i i n p u t i n d i s p e n s a b i l i n o n s o n o a l m o m e n t o a d i s p o s i z i o n e d i t u t t i . P a r l o i n p a r t i c o l a r e d e l l a p o t e n z a c o m p u t a z i o n a l e , p e r e s e m p i o l e i n f r a s t r u t t u r e n e c e s s a r i e , i l c l o u d . H o s e n t i t o q u e s t a m a t t i n a p a r l a r e d i A r u b a c h e s i c u r a m e n t e s t a m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e u n g r a n d e c l o u d p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' I t a l i a " . T u t t a v i a , h a o s s e r v a t o , " i p i ù g r a n d i o p e r a t o r i n e l s e t t o r e d e l c l o u d s o n o i g r a n d i o p e r a t o r i d e l l a B i g T e c h . P a r l i a m o a n c h e d e i d a t i . P o c o f a A g o s t i n o G h i g l i a g i u s t a m e n t e c i h a i l l u s t r a t o c o m e i n o s t r i d a t i v e n g o n o i m m a g a z z i n a t i c o s t a n t e m e n t e , u t i l i z z a t i . C i s o n o t a l u n i o p e r a t o r i c h e i n o s t r i d a t i n e h a n n o i n q u a n t i t à i n d u s t r i a l e . P e n s o a G o o g l e , p e r e s e m p i o , g r a z i e a l l e r i c e r c h e c h e t u t t i q u a n t i e f f e t t u i a m o c o n i l s u o m o t o r e d i r i c e r c a , M e t a c o n i n o s t r i s o c i a l n e t w o r k " . Q u i n d i , " c i s o n o t u t t i u n a s e r i e d i o p e r a t o r i c h e p a r t o n o d a u n a p o s i z i o n e d i v a n t a g g i o " . A l t r o e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o i c h i p s , h a q u i n d i s p i e g a t o V a l e n t i n o . " I n q u e s t o c a s o c ' è N v i d i a c h e o r m a i è l ' i m p r e s a a l m o n d o c o n l a p r i n c i p a l e c a p i t a l i z z a z i o n e . H a o l t r e 4 t r i l i o n i d i c a p i t a l i z z a z i o n i , c h e v u o l d i r e u n m i l i a r d o d i m i l i a r d i d i c a p i t a l i z z a z i o n i . P e r t a n t o , p e r p e n s a r e a l l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a i m p r e s a , c h e o r m a i d e t i e n e c o m e q u o t a d i m e r c a t o n e l s e t t o r e d e i c h i p s p e r l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e s i c h i a m a n o G p u , G r a p h i c P r o c e s s i n g U n i t s , u n i t à d i e l a b o r a z i o n e g r a f i c a , u n a q u o t a d i m e r c a t o s u p e r i o r e a l 9 0 % . E p o i c i s o n o a n c h e i t a l e n t i . Q u i n d i è i m p o r t a n t e c h e g e n t e e s t r e m a m e n t e q u a l i f i c a t a p o s s a l a v o r a r e p e r q u e s t a i m p r e s a . Q u a l c h e m e s e f a s a p e v a m o d i u n m e r c a t o p e r i t a l e n t i c o n c i f r e c h e c i r c o l a v a n o a n a l o g h e a q u e l l e c h e s i s e n t o n o n e l c a l c i o m e r c a t o " .