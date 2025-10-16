M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R e t i , i n f r a s t r u t t u r e , e n e r g i a e s i c u r e z z a : q u e s t i i t e m i a l c e n t r o i e r i d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m - C o m o L a k e 2 0 2 5 , n e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d e l s u m m i t i n t e r n a z i o n a l e o r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e a V i l l a E r b a , C e r n o b b i o . I t e m i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o d i i e r i s o n o s t a t i a f f r o n t a t i d a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i a l l a l u c e d e l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e n e r g e t i c a e d e l l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a . L ’ i n t e r v e n t o d i F l a v i o C a t t a n e o ( a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E n e l ) h a c o n t r i b u i t o - v i e n e e v i d e n z i a t o i n u n a n o t a d a l s u m m i t - " a d e l i n e a r e l ’ o b i e t t i v o d i u n ’ I t a l i a c a p a c e d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , c o m p e t i t i v i t à e i n d i p e n d e n z a t e c n o l o g i c a c o n i u g a n d o v i s i o n e e p r a g m a t i s m o , s e m p r e r i v o l t o a l l a c r e s c i t a e a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o " . L a m a t t i n a t a è s t a t a d e d i c a t a a l f u t u r o d e i t r a s p o r t i e d e l l a m o b i l i t à , c o n d i b a t t i t i s u l l e s t r a t e g i e p e r u n a g e s t i o n e e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e e s u l l a t r a s f o r m a z i o n e d e i t r a s p o r t i i n t e r m o d a l i . N e g l i a l t r i i n t e r v e n t i e p a n e l d e l l a g i o r n a t a s i è p a r l a t o t r a i v a r i a r g o m e n t i d e l r u o l o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r l a s o v r a n i t à d i g i t a l e . L a s e c o n d a p a r t e d e l l a g i o r n a t a s i è a p e r t a c o n l ’ i n t e r v e n t o / i n t e r v i s t a a W a r r e n M o s l e r , e c o n o m i s t a t r a i f o n d a t o r i d e l l a ' M o d e r n M o n e t a r y T h e o r y ' , c h e h a a f f r o n t a t o g l i s c e n a r i d e l l ’ a t t u a l e c o n g i u n t u r a e c o n o m i c a e i m o d i p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a e l ’ i n n o v a z i o n e . I l d i b a t t i t o s i è s p o s t a t o p o i s u l l ’ e n e r g i a e s u l l e r e t i i n t e l l i g e n t i , c o n u n ’ a n a l i s i s u l l e n u o v e t e c n o l o g i e i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a e n e r g e t i c a g l o b a l e e d i c o m e a p p r o c c i a r e n e l m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e l ’ i n t e g r a z i o n e t r a e n e r g i e r i n n o v a b i l i e l e p r o s s i m e f r o n t i e r e d e l n u c l e a r e . N e l s u o i n t e r v e n t o v i d e o F l a v i o C a t t a n e o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E n e l , h a r i c o r d a t o c h e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d i t r a n s i z i o n e e i n d i p e n d e n z a e n e r g e t i c a l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i a è f o n d a m e n t a l e p e r c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e o b i e t t i v i d i b u s i n e s s . N e l l a s e c o n d a g i o r n a t a d i C o m o L a k e è s t a t o a n n u n c i a t o a n c h e l ’ a c c o r d o t r a S w i s s Q u a n t u m T e c h n o l o g y e D - W a v e Q u a n t u m p e r i l p o s i z i o n a m e n t o i n E u r o p a d i u n s i s t e m a q u a n t i s t i c o A d v a n t a g e 2 ™ d a o l t r e 4 . 4 0 0 q u b i t , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 1 0 m i l i o n i d i e u r o . I l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m è r i p r e s o q u e s t a m a t t i n a a l l e 9 , c o n u n a g i o r n a t a d e d i c a t a a S a l u t e e P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e c o n i n t e r v e n t i d i A l e s s a n d r o M o r i c c a ( P a g o P A ) , G i a n n i D o m i n i c i ( F o r u m P A ) , i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o e i l S o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ I n n o v a z i o n e A l e s s i o B u t t i . O r g a n i z z a t o d a M i c r o m e g a s C o m u n i c a z i o n e e p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e I n n o v a z i o n e D i g i t a l e E t s , C o m o L a k e 2 0 2 5 - v i e n e e v i d e n z i a t o - " c o n f e r m a l a s u a v o c a z i o n e a p i a t t a f o r m a e u r o p e a d i c o n f r o n t o t r a s c i e n z a , e c o n o m i a e i s t i t u z i o n i , i n u n d i a l o g o c h e g u a r d a a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e q u a n t i s t i c a d e l p r o s s i m o d e c e n n i o " .