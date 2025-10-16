R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e 1 3 2 è u n a l e g g e i m p o r t a n t i s s i m a e , d a u n a p a r t e , i n t e r v i e n e p e r d a r e a t t u a z i o n e a l r e g o l a m e n t o e u r o p e o . T r a t t a l a s p e r i m e n t a z i o n e , f i s s a a l c u n i p r i n c i p i p o l i t i c i c o m e l a c e n t r a l i t à d e l l ' u o m o n e l l a v o r o , d e l l e n o r m e c h e f a v o r i s c o n o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n a m b i t o s a n i t a r i o e a l t r e n o r m e d i v a r i a n a t u r a . F a a n c h e u n ' a l t r a c o s a i m p o r t a n t e : f i s s a l e r i s o r s e a s o s t e g n o p e r f a r e i n n o v a z i o n e " . L o d i c e E d o a r d o R a f f i o t t a , p r o f e s s o r e d i D i r i t t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - B i c o c c a , r i f e r e n d o s i a l l a n u o v a l e g g e 1 3 2 s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a l i v e l l o n a z i o n a l e .