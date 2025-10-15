M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i g i t a l i z z a z i o n e p e r m e t t e r à d i c a m b i a r e s i s t e m a d e l l a l o g i s t i c a i t a l i a n a . A l m o m e n t o n o n e s i s t e u n v e r o s c a m b i o d i d a t i i n t e m p o r e a l e , i l m i n i s t e r o h a l a n c i a t o u n b a n d o , c h i u s o l o s c o r s o 3 0 s e t t e m b r e , d a 1 5 7 m i l i o n i d i e u r o e p r o i e t t a t o s u p i ù d i 8 0 0 0 i m p r e s e c o n l ' i d e a d i r e a l i z z a r e u n a p i a t t a f o r m a d i d i a l o g o i n f o r m a t i z z a t o t r a l e i m p r e s e d i t r a s p o r t o e l o g i s t i c a c o n i l s i s t e m a d e l l a p i a t t a f o r m a n a z i o n a l e c h e s t i a m o r e a l i z z a n d o p r e s s o i l m i n i s t e r o " . L o h a d e t t o o g g i E n r i c o M a r i a P u j i a , c a p o d i p a r t i m e n t o p e r l e I n f r a s t r u t t u r e e l e R e t i d i T r a s r p o r t o d e l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e T r a s p o r t i , d i a l o g a n d o c o n l ' A d n k r o n o s a l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m " Q u e s t o è i l p r i m o p a s s o s u q u e l l o c h e s a r à i l f u t u r o . U n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e i m p o r t a n t e c h e r e n d e r à p o s s i b i l e l o s c a m b i o d i d a t i i n t e m p o r e a l e t r a a m m i n i s t r a z i o n i e i m p r e s e " h a p o i a g g i u n t o . " N o n b a s t a f a r e s o l o i n f r a s t r u t t u r e , d o b b i a m o p o t e n z i a r e i l s i s t e m a d i i n f o s t r u t t u r e , d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i s i s t e m i d e l l a l o g i s t i c a i n t e g r a t a , c o s a c h e i n I t a l i a è a n c o r a m a c c h i n o s a " .