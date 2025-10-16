M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s o v r a n i t à d i g i t a l e p a s s a d a l l a s o v r a n i t à d e l d a t o " . R a f f a e l e P r i m o , M a n a g i n g D i r e c t o r d i T x t G r o u p , a C o m o l a k e . " L a s o v r a n i t à d e l d a t o n o n è s o l o u n a s p e t t o t e c n o l o g i c o , è u n a s p e t t o p r i n c i p a l m e n t e p r o c e d u r a l e e d i p o s t u r a " , p r o s e g u e a n c o r a . " Q u a n d o p a r l o d i p o s t u r a - e v i d e n z i a P r i m o - i n t e n d o i l m o d o i n c u i a n d i a m o a d a p p r o c c i a r c i a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . A n c h e p e r c h é è i m p o r t a n t e n o n l a v o r a r e p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , m a c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e " , c o n c l u d e .