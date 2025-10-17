C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e a z i e n d e i t a l i a n e h a n n o i n i z i a t o a s p e r i m e n t a r e c o n l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m a o r a s e r v e u n s a l t o d i s c a l a : b i s o g n a p a s s a r e d a l l a f a s e d i p r o v a a l l a v e r a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e i m o d e l l i ” , h a d i c h i a r a t o F a b i o P a s c a l i , c o u n t r y m a n a g e r d i C l o u d e r a I t a l i a , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ M o l t e o r g a n i z z a z i o n i , p u b b l i c h e e p r i v a t e , h a n n o s c o p e r t o c h e i m o d e l l i c l o u d ‘ a s a s e r v i c e ’ p o s s o n o g e n e r a r e c r i t i c i t à , s i a s u i c o s t i s i a s u l l a s o v r a n i t à d e l d a t o ” , h a s p i e g a t o . “ N o i e n t r i a m o i n g i o c o p r o p r i o q u i , o f f r e n d o u n a p i a t t a f o r m a u n i c a p e r l a g e s t i o n e d e i d a t i e d e l l ’ A I , c a p a c e d i o p e r a r e s i a n e l c l o u d s i a o n p r e m i s e , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a , c o n t r o l l o e i n d i p e n d e n z a ” . P a s c a l i h a a g g i u n t o c h e “ i l t e m a d e l l a s o v r a n i t à d i g i t a l e n o n è t e o r i c o : l e i m p r e s e d e v o n o s a p e r e d o v e r i s i e d o n o i p r o p r i d a t i e p o t e r s c e g l i e r e l i b e r a m e n t e d o v e a l l e n a r e e u t i l i z z a r e i m o d e l l i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e n z a d i p e n d e r e d a f o r n i t o r i e s t e r n i ” . “ I n u n ’ e c o n o m i a s e m p r e p i ù d a t a d r i v e n , l a l i b e r t à d i s c e l t a è f o n d a m e n t a l e : l e i m p r e s e d e v o n o p o t e r s p o s t a r e i p r o p r i d a t i e m o d e l l i A I d a u n ’ i n f r a s t r u t t u r a a l l ’ a l t r a s e n z a v i n c o l i n é c o s t i a g g i u n t i v i . I l r i s c h i o d i l o c k - i n t e c n o l o g i c o è r e a l e : p e r e v i t a r l o s e r v o n o p i a t t a f o r m e a p e r t e , b a s a t e s u s t a n d a r d e c o m p o n e n t i o p e n s o u r c e ” , h a s p i e g a t o . “ L ’ o p e n s o u r c e è i l m o t o r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a : è c i ò c h e p e r m e t t e d i m a n t e n e r e i l c o n t r o l l o e p i a n i f i c a r e u n ’ e x i t s t r a t e g y c h i a r a f i n d a l p r i m o g i o r n o ” . P a s c a l i h a c o n c l u s o c o n u n a m e t a f o r a : “ C o s t r u i r e d a z e r o u n a p i a t t a f o r m a d a t i è c o m e v o l e r a s s e m b l a r e d a s o l i u n ’ a u t o p e r f a r e i l g i r o d e l l a g o d i C o m o . S i p u ò f a r e , m a s i r i s c h i a d i n o n p a r t i r e m a i . I l v a l o r e v e r o s t a n e l c o n c e n t r a r s i s u i c a s i d ’ u s o e s u i r i s u l t a t i , n o n s u l l a t e c n o l o g i a f i n e a s e s t e s s a ” .