M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l ' I t a l i a s e r v e u n c o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o " p e r l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e " p e r c h é n o n o s t a n t e g l i s f o r z i c o m p i u t i c o n i l P n r r , c h e h a m i g l i o r a t o i l q u a d r o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , c ’ è m o l t o d a f a r e " . L o h a d e t t o o g g i G i u l i a n o N o c i , p r o r e t t o r e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , i n t e r v e n u t o a l l a p l e n a r i a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . " D o b b i a m o a u s p i c a r e - h a p o i a g g i u n t o - c h e l ’ a s s e t t o o r g a n i z z a t i v o d e g l i e n t i l o c a l i s e g u a i p r i n c i p i c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : e c o n o m i e d i r e t e e b i g d a t a . D o b b i a m o s u p e r a r e q u e s t a i n f a u s t a a r c h i t e t t u r a a 8 0 0 0 e n t i l o c a l i d e f i n i t a d a N a p o l e o n e " .