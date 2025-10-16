M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n n u o v o h u b p e r p o r t a r e l a d i g i t a l i z z a z i o n e n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e s u p p o r t a r e g l i e n t i p u b b l i c i n e l l o r o p r o c e s s o d i t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . È l a m i s s i o n e d i T x t P u b l i c S e c t o r , u n n u o v o p r o g e t t o a n n u n c i a t o o g g i a l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m d i C e r n o b b i o d a T x t G r o u p , g r u p p o t e c n o l o g i c o i t a l i a n o c h e s i p o s i z i o n a c o m e p o l o d i i n n o v a z i o n e p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e d i p r o d o t t i e p r o c e s s i a z i e n d a l i . I l n u o v o p r o g e t t o è a f f i d a t o a R a f f a e l e P r i m o , M a n a g i n g D i r e c t o r , c h e a v r à i l c o m p i t o d i g a r a n t i r e l a v i s i o n e e l a s i n e r g i a n e c e s s a r i e a p r e s e n t a r e l e d i f f e r e n t i r e a l t à d e l g r u p p o . T x t G r o u p h a u n p a r c o c l i e n t i d i o l t r e 5 0 0 e n t i l o c a l i , c e n t r a l i , d e l l ’ i s t r u z i o n e e d e l l a s a n i t à e u n f a t t u r a t o a g g r e g a t o c h e a m m o n t a a c i r c a 1 0 0 m i l i o n i . " I l p e r c o r s o d i c r e s c i t a a c q u i s t e r à u l t e r i o r e s l a n c i o – h a a f f e r m a t o P r i m o – b e n e f i c i a n d o d e l s u p p o r t o c h e i l G r u p p o T x t è i n g r a d o d i f o r n i r e a q u e s t o p o l o d i c o m p e t e n z e . D o b b i a m o e s s e r e b r a v i a c r e a r e l e s i n e r g i e n e c e s s a r i e p e r f a v o r i r e i l c o n t i n u o s v i l u p p o d e l l a n o s t r a o f f e r t a , f o n d a m e n t a l e p e r p r o p o r r e s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o a 3 6 0 ° a l l a n e c e s s i t à d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l c o m p a r t o p u b b l i c o " . P o t e n d o c o n t a r e s u u n f o r t e e x p e r t i s e a c q u i s i t o i n o l t r e 2 0 a n n i d i e s p e r i e n z a c o m p l e s s i v a i n o l t r e 1 1 a r e e d i c o m p e t e n z a , T x t P u b l i c S e c t o r c o n t i n u e r à a s u p p o r t a r e l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , c o m e e n t i l o c a l i , n a z i o n a l i , s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e s i s t e m a d e l l a p u b b l i c a i s t r u z i o n e , p a r t e n d o d a l l a c o n s u l e n z a f i n o a d a r r i v a r e a l d e l i v e r y d i s o l u z i o n i I c t i n t e g r a t e , s i c u r e e s o s t e n i b i l i . L a n a s c i t a d i T x t P u b l i c S e c t o r " è s t a t a f o r t e m e n t e v o l u t a a l l ’ i n t e r n o d e l G r u p p o p e r p r e s i d i a r e i n m o d o s t r u t t u r a t o i l m e r c a t o d e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e " , h a d i c h i a r a t o D a n i e l e M i s a n i , c e o d i T x t G r o u p . " E r a i m p o r t a n t e p e r n o i – p r o s e g u e M i s a n i – i n i z i a r e a p r e s e n t a r e s o t t o u n ’ u n i c a i d e n t i t à c h i a r a e r i c o n o s c i b i l e l e c o m p e t e n z e d e l l e n o s t r e s o c i e t à c h e , p u r o f f r e n d o s o l u z i o n i c o m p l e m e n t a r i , r e s t a n d o i n d i p e n d e n t i . R i p o n i a m o g r a n d e f i d u c i a n e i c o m p o n e n t i d e l n u o v o p o l o d i c o m p e t e n z e , p r o f e s s i o n i s t i d i g r a n d e e s p e r i e n z a i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o c o o r d i n a t a , s o l i d a e d i l u n g o p e r i o d o " .