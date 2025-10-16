M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s i a m o s c o n g i u r a r e l a p a u r a c h e l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o s t i t u i s c a i m e d i c i " . C o s ì i l p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o c h i r u r g i a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i F e r r a r a , M a s s i m o M i s c u s i , n e l c o r s o d e l l ' i n t e r v e n t o a l C o m o L a k e . " L a s a n i t à s i c u r a m e n t e s t a b e n e f i c i a n d o d i q u e s t a r i v o l u z i o n e g r a z i e a l l a q u a l e n o i a b b i a m o n u o v e m e t o d o l o g i e d i i n s e g n a m e n t o c h e m i g l i o r a n o s i c u r a m e n t e i p e r c o r s i e i p r o c e s s i " , s o t t o l i n e a .