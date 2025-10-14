C e r n o b b i o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i a m o " a b b a s t a n z a v i c i n i a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e t r a s f o r m a t i v a " e d è a s s o l u t a m e n t e c r u c i a l e t e n e r c o n t o p e r n a v i g a r e l ' i m p a t t o s u l l a s o c i e t à . Q u e s t o l ' a v v e r t i m e n t o c h e l a n c i a M a r c M é z a r d , p r o f e s s o r e d i f i s i c a t e o r i c a a l l ' U n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o e g i à d i r e t t o r e d e l l ' É c o l e N o r m a l e S u p é r i e u r e d i P a r i g i , d a l p a l c o d i C o m o L a k e 2 0 2 5 , p r e v e d e n d o c h e l o s v i l u p p o d e l l ' A i e i l s u o i m p a t t o s o c i a l e s i c o l l o c h e r a n n o a m e t à t r a l e p r e v i s i o n i p i ù c o n s e r v a t r i c i e q u e l l e p i ù e s t r e m i s t e . N e l l ' a m b i t o " c i s o n o v i s i o n i d i v e r s e " , s p i e g a i l p r o f e s s o r e . " C ' è c h i d i c e c h e s t a p e r a r r i v a r e l ' I A g e n e r a l e , u n ' i n t e l l i g e n z a s u p r e m a e m o l t o p i ù i n t e l l i g e n t e d i n o . C ' è c h i d i c e c h e t r a 3 - 5 a n n i a r r i v e r à l ' A i t r a s f o r m a t i v a , u n l i v e l l o d i A i c h e s a r à c a p a c e d i s v o l g e r e u n a g r a n p a r t e d e i l a v o r i i n t e l l e t t u a l i . E p o i c ' è l a v e r s i o n e d i b a s e , c h i c r e d e c h e s i a u n a r i v o l u z i o n e d i g i t a l e 2 . 0 , c o n p i ù d a t i e p i ù c a l c o l o " . " I o p e n s o c h e s i a m o a b b a s t a n z a v i c i n i a l l ' A i t r a s f o r m a t i v a " , p r o s e g u e M é z a r d , e v i d e n z i a n d o c h e è " c h i a r o " c o m e l ' A i s t i a p e r a v e r e u n i m p a t t o m a g g i o r e s i a s u l l ' a t t i v i t à s c i e n t i f i c a s t e s s a , e d u n q u e s u l f u t u r o d e l l a r i c e r c a e d e l l o s v i l u p p o , s i a s u l l e a p p l i c a z i o n i . C o m e e s e m p i c i t a l a s c o p e r t a d i n u o v e m o l e c o l e , m a t e r i a l i , l i n g u a g g i , e i n d i c a i p o s s i b i l i p e r i c o l i , q u a l i s i s t e m i d i s o r v e g l i a n z a d i m a s s a e d i " b r a i n r e a d i n g " m i n g r a d o d i l e g g e r e l e i n t e n z i o n i , m a a n c h e l a g e n e r a z i o n e d i r e a l t à f a l s e c o n l a c o n s e g u e n t e d i s t o r s i o n e d e i s i s t e m i d e m o c r a t i c i , i s i s t e m i d ' a r m a c a p a c i d i p r e n d e r e d e c i s i o n i a u t o n o m e , n o n c h é l a c o n c e n t r a z i o n e d i q u e s t e t e c n o l o g i e n e l l e m a n i d i u n p i c c o l o g r u p p o d i a t t o r i .