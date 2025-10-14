M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' E u r o p a c o n t i n u a a c r e a r e t a l e n t i . È n e c e s s a r i o c r e a r e u n c e n t r o c h e l i a t t r a g g a p e r f a r s ì c h e n o n e m i g r i n o n e g l i S t a t i U n i t i . L ' E u r o p a h a l a c a p a c i t à d i c r e a r e u n s i s t e m a r e g o l a t o r i o e f f i c a c i e , v e d a s i l ' A i A c t , e c o s ì r e a l i z z a r e u n o s p a z i o c h e s i a c o m p l e m e n t a r e a i m o d e l l i c r e a t i n e g l i S t a t i U n i t i e C i n a e c h e s i a a f f i d a b i l e " . C o s ì l ' e x d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C e r n , i l f i s i c o L u c i a n o M a i a n i , i n t e r v e n u t o d u r a n t e l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m .