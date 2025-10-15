M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " è u n g r a n d e v e t t o r e d i i n n o v a z i o n e , m a a n c h e u n a n u o v a s u p e r f i c i e c h e p u ò e s s e r e a t t a c c a t a " . L o h a a f f e r m a t o o g g i A l e s s a n d r o L i v r e a , C o u n t r y M a n a g e r I t a l i a d i A k a m a i , c o n v e r s a n d o c o n l ' A d n k r o n o s a l D i g i t a l I n n o v a t i o n S u m m i t , i n c o r s o a C e r n o b b i o . " L a p r i m a c o s a c h e a b b i a m o f a t t o - h a s o t t o l i n e a t o - è s t a t a r e n d e r e d i s p o n i b i l e a l m e r c a t o l a p r i m a s o l u z i o n e c h e p r o t e g g a g l i a g e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , u n o d e i t a r g e t p r i n c i p a l i d e g l i a t t a c c h i . B a s t a n o 5 i n t e r a z i o n i p e r c o r r o m p e r e u n i n t e r o a g e n t e d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e f a r r e s t i t u i r e r i s u l t a t i t o t a l m e n t e f a l s i " . " Q u a n t o p i ù i l m o n d o i n n o v a t a n t o p i ù s i a p r o n o n u o v e s u p e r f i c i p o t e n z i a l m e n t e v u l n e r a b i l i " h a c o n c l u s o L i v r e a .