Cernobbio, 14 ott(Adnkronos) - Solo il 7% delle piccole imprese italiane ha avviato progetti di intelligenza artificiale: è il segnale di un pericoloso AI divide, ha dichiarato Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, in occasione della diretta Adnkronos da Comolake 2025. LAI è unenorme opportunità per aumentare produttività e competitività, ma va accompagnata da investimenti e formazione, ha spiegato. Serve uniniziativa di sistema: grandi aziende, pubblica amministrazione e capifiliera devono aiutare le Pmi a compiere la transizione digitale. Lio ha concluso che per cogliere i vantaggi dellAI servono dati, competenze e infrastrutture adeguate: solo così potremo trasformare la tecnologia in crescita reale.