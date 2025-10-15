C e r n o b b i o , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - “ S o l o i l 7 % d e l l e p i c c o l e i m p r e s e i t a l i a n e h a a v v i a t o p r o g e t t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : è i l s e g n a l e d i u n p e r i c o l o s o A I d i v i d e ” , h a d i c h i a r a t o T e o d o r o L i o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A c c e n t u r e I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l l a d i r e t t a A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ L ’ A I è u n ’ e n o r m e o p p o r t u n i t à p e r a u m e n t a r e p r o d u t t i v i t à e c o m p e t i t i v i t à , m a v a a c c o m p a g n a t a d a i n v e s t i m e n t i e f o r m a z i o n e ” , h a s p i e g a t o . “ S e r v e u n ’ i n i z i a t i v a d i s i s t e m a : g r a n d i a z i e n d e , p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e c a p i f i l i e r a d e v o n o a i u t a r e l e P m i a c o m p i e r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e ” . L i o h a c o n c l u s o c h e “ p e r c o g l i e r e i v a n t a g g i d e l l ’ A I s e r v o n o d a t i , c o m p e t e n z e e i n f r a s t r u t t u r e a d e g u a t e : s o l o c o s ì p o t r e m o t r a s f o r m a r e l a t e c n o l o g i a i n c r e s c i t a r e a l e ” .