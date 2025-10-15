M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i t e n g o a s s o l u t a m e n t e n e c e s s a r i o d a l p u n t o d i v i s t a n a z i o n a l e a t t r e z z a r s i p e r t r a s f e r i r e l a s o v r a n i t à t e c n o l o g i c a a l l ’ i n t e r n o d e l l e s t r a t e g i e n a z i o n a l i g l o b a l i " . L o h a d e t t o o g g i M a u r o I a c o n o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i S i s t e m i d i E l a b o r a z i o n e d e l l e I n f o r m a z i o n i d e l l ' U n i v e r s i t à d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o d a l p a l c o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . S e c o n d o I a c o n o " a b b i a m o b i s o g n o d i u n c e n t r o d i r i c e r c a i n I t a l i a i n c u i c o n t r i b u i s c a n o i n d u s t r i e , u n i v e r s i t à , s t u d i o s i d i d i r i t t o , e t i c a e d e c o n o m i a , c h e f a c c i a n o s i s t e m a , c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e c h e d e v e e s s e r e p a r t e d e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i , e s o p r a t t u t t o l e f o r z e a r m a t e " . I n c a s o d i m a n c a t a a d o z i o n e d i q u e s t a s t r a t e g i a " r i s c h i a m o c h e q u e s t i s t r u m e n t i n o n v e n g a n o s v i l u p p a t i e c h e l i u s i n o c o n t r o d i n o i " .