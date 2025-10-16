R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a e s p e r i e n z a c i d i c e c h e l ' A i p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a i n t r e a m b i t i : i l p r i m o n e l l a d i a g n o s i , i l s e c o n d o è l ' o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i c l i n i c i e o r g a n i z z a t i v i , i l t e r z o c o n c e r n e t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a i l s u p p o r t o a l l e a m m i n i s t r a z i o n i " . L o d i c e V i n c e n z o G i a n n a t t a s i o d e l l ' I s o l a , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r D e d a l u s I t a l y - h e a l t h c a r e , n e l c o r s o d e l l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 , r i f e r e n d o s i a c o m e p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n a m b i t o m e d i c o . S u q u e s t o a s p e t t o , G i a n n a t t a s i o d e l l ' I s o l a s o s t i e n e c h e l a v e r a s f i d a c h e c ' è s u l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e è " l a g o v e r n a n c e , p e r c h é f i n c h é r i m a n e f r a m m e n t a t a l a t e c n o l o g i a , n o n r i e s c i a c r e a r e v a l o r e . N o i p r o p o n i a m o l a c r e a z i o n e d i u n ' a r c h i t e t t u r a d o v e i d a t i v i a g g i a n o c o n i l c i t t a d i n o , p e r f a r e q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o d i g r a n d e c o l l a b o r a z i o n e " , c o n c l u d e .