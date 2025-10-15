M i l a n o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i S t a t i U n i t i s o n o g u i d a t i d a D o n a l d T r u m p c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i g u i d a r e l a s v a l u t a z i o n e d e l d o l l a r o p e r c h é v u o l e s o s t i t u i r e i m p o r t a z i o n i . P e r o t t e n e r e i l r i s u l t a t o , d a u n a p a r t e d e v e m i n a c c i a r e d a z i ; d a l l ’ a l t r a p a r t e m e t t e r s i a c c o r d o c o n l a C i n a " . L o h a d e t t o o g g i l ' e c o n o m i s t a e r e t t o r e d e l l ' H e t g d i G i n e v r a , A n t o n i n o G a l l o n i , d a l p a l c o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m d i C e r n o b b i o . T r u m p " h a q u e s t a m e r c e d i s c a m b i o : f a r a c c e t t a r e a l l a C i n a u n a c e r t a s v a l u t a z i o n e d e l d o l l a r o i n c a m b i o d e l l a ‘ d e d o l l a r i z z a z i o n e ’ " h a a g g i u n t o .