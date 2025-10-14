M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i n f r a s t r u t t u r e s o n o p i ù s o s t e n i b i l i e d e f f i c i e n t i s e c o n d i v i s e . È p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e c o n s i d e r a n d o c h e l ’ i n d u s t r i a d e l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i i n I t a l i a è s o t t o p r e s s i o n e e c o n o m i c a . A v e r e u n m o d e l l o i n f r a s t r u t t u r a l e n e u t r a l e e d e f f i c i e n t e d i i n f r a s t r u t t u r e c o n d i v i s e è f o n d a m e n t a l e e a b i l i t a g l i i n v e s t i m e n t i " . L o h a a f f e r m a t o o g g i i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d i I n w i t , D i e g o G a l l i , i n t e r v e n e n d o a l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m .