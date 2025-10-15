M i l a n o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m o n d o d e i t r a s p o r t i h a b i s o g n o d i v i s i o n e d i l u n g h i s s i m o t e r m i n e , m a n o n s e m p r e q u e s t o p u ò a c c a d e r e , a n c h e p e r c h é b i s o g n a p a r t i r e d a d e g l i s t a n d a r d . N e l m o n d o d e l t r a s p o r t o u r b a n o e s t r a d a l e m a n c a n o r e g o l e c o m e q u e l l e d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o " . L o h a d e t t o o g g i i l d e p u t y c e o d i v i s i o n e T r a n s p o r t a t i o n & L o g i s t i c s d i A l m a v i v a , S m e r a l d o F i o r e n t i n i , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o d a l p a l c o d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m .