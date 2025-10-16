M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o b i s o g n o d i u n a P a c h e n o n s o l o g e s t i s c e l e e m e r g e n z e , m a c h e s a p r e v e d e r e t r e n d , b i s o g n i e n e c e s s i t à f u t u r e . E q u e s t o p e r c h é n o n s i t r a t t a s e m p l i c e m e n t e d i g e s t i r e s e m p l i c e m e n t e p e r m o d o d i d i r e , l e e m e r g e n z e i s o l a t e , m a d i g o v e r n a r e u n a c o m p l e s s i t à c h e è p e r m a n e n t e " . C o s ì l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F p a - F o r u m P a , G i a n n i D o m i n i c i , n e l c o r s o d i C o m o l a k e . " I l p r o s s i m o a n n o n o n s a r à s e m p l i c e m e n t e i l 2 0 2 5 p i ù u n o , a p p u n t o i n u n c o n c e t t o d i l i n e a r i t à . S a r à u n a n n o i m p o r t a n t e , p e r c h é c i t r o v i a m o a l l a f i n e d i u n c i c l o , c h e è q u e l l o d e l P n r r , c h e è s t a t o u n a g r a n d e o c c a s i o n e " , s o t t o l i n e a . " U n a g r a n d e o c c a s i o n e c h e a p p u n t o h a p o r t a t o i n v e s t i m e n t i , p r o g e t t u a l i t à e i n n o v a z i o n e n e l l e n o s t r e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i " , e v i d e n z i a . " I l t e m a c h e s i p o n e è p r o p r i o q u e s t o : a l l a f i n e d i q u e s t o c i c l o , c o m e f a c c i a m o a f f i n c h é n o n t o r n i t u t t o c o m e p r i m a ? " , s i c h i e d e D o m i n i c i .