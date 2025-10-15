Cernobbio, 14 ott. (Adnkronos) - Stiamo attraversando due delle trasformazioni più grandi dellultimo mezzo secolo: lintelligenza artificiale e il quantum computing, ha dichiarato Alessandro Curioni, vice president di Ibm Europa e Africa e direttore del laboratorio di ricerca Ibm di Zurigo, durante la diretta speciale dellAdnkronos dalla conferenza internazionale Comolake 2025. Il quantum computing ci permette di rappresentare linformazione in modo completamente diverso, rendendo possibili simulazioni e ottimizzazioni finora impensabili: dallo sviluppo di nuovi farmaci alla creazione di materiali innovativi, ha spiegato. Curioni ha sottolineato che gran parte della ricerca teorica è nata in Europa, ma la sua industrializzazione è oggi guidata da Stati Uniti e Cina. LItalia e lEuropa devono cogliere lopportunità di creare unindustria del software quantistico e di formare le nuove generazioni. Con liniziativa Quantum Lake ha aggiunto Ibm porterà la conoscenza del calcolo quantistico nelle scuole italiane: solo formando studenti e imprenditori potremo costruire la prossima generazione di innovatori.