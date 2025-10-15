C e r n o b b i o , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S t i a m o a t t r a v e r s a n d o d u e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i p i ù g r a n d i d e l l ’ u l t i m o m e z z o s e c o l o : l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e i l q u a n t u m c o m p u t i n g ” , h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o C u r i o n i , v i c e p r e s i d e n t d i I b m E u r o p a e A f r i c a e d i r e t t o r e d e l l a b o r a t o r i o d i r i c e r c a I b m d i Z u r i g o , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a l l a c o n f e r e n z a i n t e r n a z i o n a l e C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ I l q u a n t u m c o m p u t i n g c i p e r m e t t e d i r a p p r e s e n t a r e l ’ i n f o r m a z i o n e i n m o d o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o , r e n d e n d o p o s s i b i l i s i m u l a z i o n i e o t t i m i z z a z i o n i f i n o r a i m p e n s a b i l i : d a l l o s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i a l l a c r e a z i o n e d i m a t e r i a l i i n n o v a t i v i ” , h a s p i e g a t o . C u r i o n i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ g r a n p a r t e d e l l a r i c e r c a t e o r i c a è n a t a i n E u r o p a , m a l a s u a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e è o g g i g u i d a t a d a S t a t i U n i t i e C i n a . L ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a d e v o n o c o g l i e r e l ’ o p p o r t u n i t à d i c r e a r e u n ’ i n d u s t r i a d e l s o f t w a r e q u a n t i s t i c o e d i f o r m a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . “ C o n l ’ i n i z i a t i v a ‘ Q u a n t u m L a k e ’ – h a a g g i u n t o – I b m p o r t e r à l a c o n o s c e n z a d e l c a l c o l o q u a n t i s t i c o n e l l e s c u o l e i t a l i a n e : s o l o f o r m a n d o s t u d e n t i e i m p r e n d i t o r i p o t r e m o c o s t r u i r e l a p r o s s i m a g e n e r a z i o n e d i i n n o v a t o r i ” .