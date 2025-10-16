M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o t e z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e v e a f f i a n c a r s i a l l a p r o t e z i o n e d e l l a f i l i e r a t e c n o l o g i c a e p e r r i u s c i r c i s e r v e u n a m a s s a c r i t i c a " . L o h a d e t t o o g g i i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , i n t e r v e n e n d o a l l a p l e n a r i a d e l D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m , i n c o r s o a C e r n o b b i o . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t a m a s s a c r i t i c a , s e c o n d o i l m i n i s t r o è n e c e s s a r i o " m e t t e r e i n s i e m e " c e n t r i d i r i c e r c a , h p c e c a p a c i t à q u a n t u m r e a d y " c o n l ’ i n d u s t r i a , p e r a b i l i t a r e u n a r a p i d a p r o t o t i p a z i o n e d e i p r o d o t t i e r i d u r r e i l t i m e t o c a p a c i t y " . " C o s ì i l M e d i t e r r a n e o , d a a r e a e s p o s t a , p u ò d i v e n t a r e p i a t t a f o r m a d i r e s i l i e n z a e f a t t o r e d i d e t e r r e n z a i n c o e r e n z a c o n g l i o b i e t t i v i n a z i o n a l i e d e u r o p e i " h a p o i a g g i u n t o . C o n t r a s t a r e l ’ o f f e n s i v a d e l l a g u e r r a i b r i d a “ r i c h i e d e c o n s a p e v o l e z z a c o l l e t t i v a , d i f e s e a t t i v e e u n m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e p e r m a n e n t e t r a i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a e r i c e r c a . N e s s u n a t t o r e d a s o l o p u ò g a r a n t i r e s i c u r e z z a i n u n d o m i n i o d o v e l a m i n a c c i a s i r i n n o v a o g n i g i o r n o e l ’ a t t a c c o p u ò a r r i v a r e i n u n c l i c k " . " È q u i - h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o - c h e p r e n d e l ’ i d e a d i u n ’ a r m a c y b e r n a z i o n a l e , u n a c o m p o n e n t e c i v i l e e m i l i t a r e " . U n a f o r z a c h e " d e v e u n i r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e a v a n z a t e , i n t e l l i g e n c e d i g i t a l e , c o n t r a s t o i m m e d i a t o e r e s i l i e n z a o p e r a t i v a " . " D o v r e b b e p a r t i r e u n a p r i m a s t r u t t u r a c h e p o s s a c o n t a r e s u 1 5 0 0 u n i t à o p e r a t i v e , m a l ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a u n o r g a n i c o p i ù a m p i o e a u t o n o m o - h a s p i e g a t o C r o s e t t o - . F o n d a m e n t a l e s a r à a n c h e g a r a n t i r e t u t t e l e f u n z i o n a l i , p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e c o n t i n u a p e r g l i s p e c i a l i s t i c i v i l i e m i l i t a r i c o s ì d a t r a t t e n e r e c o m p e t e n z e e c r e a r e u n a c u l t u r a n a z i o n a l e d e l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e " . U n a c a p a c i t à c h e " n o n s a r à s o l o d i f e n s i v a , m a d o v r à f a r e a n c h e d a d e t e r r e n t e " . " S e r v e u n a d i f e s a i n t e l l i g e n t e f o n d a t a s u l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , s v i l u p p o i n d u s t r i a l e r e s p o n s a b i l e e a l l e a n z e s t r a t e g i c h e c a p a c i d i s o s t e n e r e l ' E u r o p a v e r s o u n p e r c o r s o d i v e r a a u t o n o m i a t e c n o l o g i c a " .